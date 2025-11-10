Kris Jenner priredila tulum za pamćenje, ali i za zapisnik! Policija morala intervenirati

Kad Kris Jenner slavi, 'ne trese' se samo Instagram, trese se i Beverly Hills. Njezin 70. rođendan bio je toliko glamurozan, glasan i raskošan da su se čak i policajci morali uključiti u tulum. Prema TMZ-u, rođendanski spektakl odvijao se protekle subote u vili Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, vrijednoj 165 milijuna dolara.

Dok su gosti ispijali šampanjac i plesali uz Brunu Marsa uživo, okolni stanovnici imali su sasvim drugačiju zabavu. Onu s telefonskim pozivima policiji zbog buke koja je 'tresla' brda. Policija je ubrzo stigla na imanje, razgovarala s osiguranjem i izdala upozorenje zbog preglasne glazbe.

No pravi show tek je uslijedio kasnije, kad su se policajci morali vratiti drugi put jer je ispred vile lažna živica blokirala ulicu. Ispostavilo se da za te dekorativne pregrade, postavljene radi privatnosti, nisu imali potrebnu dozvolu, pa su morale biti uklonjene dok su deseci slavnih gostiju napuštali zabavu.

A slavnih nije manjkalo. Oprah, Mariah Carey, Adele, Meghan Markle i princ Harry, Paris Hilton te Snoop Dogg samo su dio liste gostiju, koji su stigli odjeveni u skladu s temom zabave u stilu Jamesa Bonda.

