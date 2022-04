Kris Jenner traumatizirana zbog prijetnji pištoljem njezinom sinu

Staleta Blac Chyna (33) tužila je obitelj Kardashian tvrdeći da su upotrijebili svu moć kako bi narušili njen ugled i spriječili financijske prilike nakon što su otkazali drugu sezonu showa 'Rob & Chyna'. Chyna je bila u vezi s Robom Kardashianom (35), jedinim sinom poznate Kris Jenner (66). 'Momagerica' je sad svjedočila protiv starlete koja je navodno prijetila Robu s pištoljem prislonjenim na glavu.

- Chyna je pokušala je prisloniti pištolj u njegovu Robovu - rekla je Jenner na rubu suza - Moja kćer je 60 dana prije stavljena u kadu i bila opljačkana također pod prijetnjom pištolja... Bila sam traumatizirana ovim. Moja kćer je skoro ubijena - rekla je, prenosi Page Six.

Uplakana Kris je objasnila da je Chyna rekla kako je sve bila šala, no ona ne smatra da je pištolj smiješan. Chynin odvjetnik navodno je pitao Kris zašto nije nazvala Chynu i razgovarala o incidentu, na što je Jenner rekla da je bila previše traumatizirana i željela zaboraviti na sve.

- Ja sam mama i moja je odgovornost brinuti se o svima. Nismo stavili Chynu samo u emisiju, već smo je smjestili u i dom... da bismo to mogli oduzeti? Zašto bismo to učinili? - pitala je Kris pa dodala kako se nadala da će sve biti u redu, no situacija s Chynom je eskalirala u tužbu.

Chyna i Rob bili su u vezi godinu dana, a u tom periodu su se zaručili i dobili kćer Dream (5), nakon čega su prekinuli.

Blac tvrdi da je Kris upetljana u otkazivanje njihovog realityja, i da ju je to koštalo desetke milijuna dolara buduće zarade, te da su svoj utjecaj koristile kako bi Chyna ostala bez ugleda.

