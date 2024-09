'Krisa Kristoffersona pogodio sam limenkom u glavu, kasnije mi je bio zahvalan zbog toga'

Kris Kristofferson preminuo je u subotu u 88. godini, izvijestila je obitelj. Glasnogovornik obitelji poručio je da je Kristofferson preminuo u svom domu na Havajima okružen obitelji. Utjecajni američki pjevač i tekstopisac s nizom hitova, kao što su "Me and Bobby McGee" i "Help Me Make It Through the Night", kao i uspješan glumac.

- Kakav veliki gubitak, kakav veliki pisac, kakav veliki glumac, kakav veliki prijatelj. Uvijek ću te voljeti - kratko je poručila country pjevačica Dolly Parton.

Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

Kristofferson se probio u glazbeni svijet kao tekstopisac u glavnom gradu country glazbe Nashvilleu - pišući hitove poput Grammyjem nagrađene "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" i "Me and Booby McGee", što je bio jedan od posljednjih hitova Janis Joplin.

A do toga je došlo na jedinstveni način. Bio je vojno lice, pilot helikoptera, imao ponudu za predavanje engleskog na američkoj vojnoj akademiji u West Pointu u New Yorku, no Kristofferson je to sve odbacio i došao raditi kao domar u studiju Columbia Records. Želio je biti bliže glazbenicima kako bi im ponudio svoje pjesme i, pokazalo se, bio je u pravu.

Kris Kristofferson ostao u sjećanju srpskom novinaru

Imao je i dobru glumačku karijeru, a jedna od njegovih najpoznatijih uloga je ona u filmu "Zvijezda je rođena" uz Barbru Streisand. Igrao je i glavne uloge u filmovima "Pat Garrett i Billy the Kid", "Konvoj", "Vrata raja"... U posebnom je sjećanju ostao srpskom novinaru Peci Popoviću, koji je sve opisao na društvenim mrežama. Bilo je to 1970. godine na engleskom Isle of Wigth, na glazbenom festivalu, na kojem je gostovao i Kris Kristoferson.

“Zahvaljujući dosadnom kantautoru postao sam prvi, vjerojatno i jedini, Jugoslaven kome je više od pola milijuna predstavnika međunarodne zajednice oduševljeno i bezrezervno aplaudiralo. Ipak, ja se zbog toga odavno kajem", počeo je Popović pa nastavio:

- Na scenu je bez najave izašao Dugajlija i uz dva pajdaša počeo svirati rasklimatani country. Spontano se dogodio bojkot. Zviždanje i lupanje ubrzo je nadjačalo i ozvučenje od 20 hiljada vati.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Kako nadalje piše, oni su se pokupili s pozornice, ali za tri dana organizatori su im opet priredili koncert. Bilo je još lošije nego prvi put, pogotovo za Kristoffersona.

'Pogodio sam Krisa Kristoffersona konzervom u glavu'

- Gađali smo ih konzervama i rolama toaletnog papira. Zavitlao sam jednu konzervu i pogodak. Pobjegli su s pozornice glavom bez obzira. Tako je počela europska karijera Krisa Kristoffersona - piše Peca Popović.

Sreli su se šest godina kasnije, "priznao" mu je da zna tko ga je pogodio limenkom.

- Znaš, sve sam tad zaslužio. Možda ne baš onakvu surovost. Došao sam u Europu raditi karijeru bez i jedne jedine probe. Za drugi nastup smo malo vježbali u hotelu, ali se i to pokazalo nedovoljno. Od tada na binu izlazim ili spreman ili pijan. A što se tiče strijelca, pozdravi ga. I prenesi mu moje veliko hvala. Od tada sve mi je pošlo nabolje - odgovorio mu je veliki glazbenik i glumac tad