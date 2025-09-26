Obavijesti

STIŽE NOVA SEZONA

'Nobody Wants This': Joanna i Noah se vraćaju na male ekrane

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Youtube/Screenshoot

Priča neobičnog para kojeg utjelovljuju Kristen Bell i Adam Brody uskoro se vraća na Netflix. Obožavatelji su jedva dočekali pogledati novi trailer

Romantična komedija 'Nobody Wants This' uskoro dobiva novu sezonu, a Netflixove gledatelje posebno je razveselio dolazak novog trailera. Druga sezona serije izlazi 23. listopada, a glavne zvijezde Kristen Bell i Adam Brody vraćaju se u ulogama ne baš religiozne podcasterice Joanne i liberalnog rabina Noah. Ljubav Joanne i Noahe naišla je na podijeljena mišljenja njihovih bližnjih, a u novoj sezoni gledatelje očekuju nove avanture neobičnog para, kao i pojavljivanje jednog novog značajnog lika.

POGLEDAJTE TRAILER

Uz Bell i Brody, glumačku postavu ove serije obilježili su Justine Lupe, Timothy Simons i Jackie Thon, a u novoj će se sezoni pojaviti i Leighton Meester kao Joannina neprijateljica iz djetinjstva, Abby. Zanimljivo je napomenuti kako je Meester u stvarnom životu supruga Adama Brodyja, a s Kristen Bell je već surađivala na seriji 'Gossip Girl'. U drugoj sezoni 'Nobody Wants This' Meester utjelovljuje lik mame-influencerice koji će zasigurno biti zanimljivo promatrati u odnosu s likom Joanne koja se bavi snimanjem podcasta. Još neke od likova koji će biti predstavljeni u novoj sezoni tumačit će Miles Fowler, Alex Karpovsky i Arian Moayed.

Foto: YouTube/screenshoot

Osoba zaslužna za stvaranje ove serije je producentica Erin Foster koja je, nakon odličnih kritika na prvu sezonu, za Netflix Tudum izjavila kako je upravo ova serija highlight njezine karijere te kako je uživala radeći s ovom glumačkom ekipom. Osim nje, na ovoj je seriji radila i njezina sestra Sara Foster. Uz sestre Foster, u realizaciji druge sezone sudjelovali su i Jenni Konner, Bruce Eric Caplan te Nora Silver.

Reakcija publike na prvu sezonu ove romantične komedije bila je izuzetno pozitivna pa je, sukladno tome, na stranici Rotten Tomatoes ocijenjena s visokih 95%, a IMDb joj je dodijelio ocjenu 7.8/10.

