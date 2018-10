Kristen Stewart juriša u borbu: Glumica je spremna za akciju

Kristen Stewart nedavno je krenula sa snimanjem svojih scena za najavljeni reboot franšize 'Charliejevi anđeli'. Kako je već poznato, u pitanju je franšiza o tri atraktivne mlade žene koje rade kao detektivke za tajanstvenog Charlieja. Prema riječima same Stewart, film će biti posve drugačiji od filmova Drew Barrymore, Lucy Liu i Cameron Diaz, koje ne pamtimo po kvaliteti, pa bismo možda mogli dobiti i kvalitetan uradak.

