Kristen Stewart progovorila o braku s suprugom Dylan Meyer i planovima: 'Želim djecu...'

Kristen Stewart (35) rijetko govori o privatnom životu, no sada je napravila iznimku. Zvijezda 'Sumraka' otvoreno je progovorila o braku sa suprugom Dylan Meyer (38), manje od godinu dana nakon što su se vjenčale u Los Angelesu.

U intervjuu za Esquire, glumica je priznala da joj je brak donio osjećaj stabilnosti i zajedništva.

- Predivno je imati obitelj. Lijepo je više ne biti izgubljena osoba - rekla je Stewart i dodala da je uz Dylan naučila koliko je važno pažljivo birati ljude koji te okružuju.

Foto: A.M.P.A.S / AFF-USA.COM/PRESS AS

- Dylan ne trpi gluposti - iskreno je priznala Kristen, dodajući kako je ona sama zapravo puno 'mekša' nego što se možda čini.

- Ohrabrujuće je biti s osobom koja te podsjeća da je tvoj život u tvojim rukama - priznala je.

USA - "Personal Shopper" Premiere - Los Angeles | Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram

Par, koji je vezu javno potvrdio 2019, zaručio se 2021., a vjenčao se u travnju ove godine u meksičkom restoranu Casita Del Campo. Na intimnoj ceremoniji bili su obitelj i bliski prijatelji, među njima i glumica Ashley Benson. Kristen je otkrila i kako vole provoditi vrijeme zajedno.

Često joj čita naglas knjige, i to ne samo supruzi, nego i njihovim kućnim ljubimcima. Ipak, priznaje da joj treba i vrijeme za sebe.

- Stalno sam među ljudima. Volim ujutro ukrasti sat ili dva samo za sebe - rekla je.

Nedugo nakon vjenčanja, Dylan Meyer objavila je romantične fotografije uz poruku: 'Da. Stvarno, stvarno, stvarno da.' Par se ubrzo zajedno pojavio i na javnim događanjima, uključujući Oscare.

Kristen je ranije ove godine otkrila i da razmišlja o proširenju obitelji.

- Ne znam kako će moja obitelj izgledati, ali nema šanse da ne želim djecu - priznala je, dodavši kako se nada da će se to dogoditi uskoro.

Foto: Instagram