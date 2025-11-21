FOTO Od premijere 'Sumraka' prošlo je 17 godina: Evo gdje su danas glavni glumci serijala

Film 'Sumrak' debitirao je u kinima 21. studenoga 2008. godine. Filmovi serijala 'Sumrak' zajedno su zaradili preko tri milijarde dolara te su pokrenuli karijere mlade glumačke ekipe među kojom su Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene i brojni drugi. U galeriji provjerite gdje su glumci slavnog serijala 17 godina od premijere prvoga nastavka.
Kristen Stewart (35) utjelovila je Bellu Swan, glavni ženski lik franšize filmova koji su nastali po istoimenoj knjizi autorice Stephenie Meyer.
| Foto: Blitz/kolaz
|
Foto: Blitz/kolaz
| Foto: Blitz/kolaz
Stewart je imala tek 12 godina kada je u filmu "Panic Room" uz Jodie Foster, no svjetsku slavu postigla je upravo "Sumrakom".
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
S kolegom Robertom Pattinsonom bila je u vezi od 2009. do 2013. godine. Prekinuli su 2012. zbog njezine afere s 19 godina starijim redateljem Rupertom Sandersom, no kada su se pomirili nisu izdržali ni godinu dana skupa.
| Foto: Mario Anzuoni
U vezi s glazbenicom St. Vincent kratko je hodala 2016., a od 2019. je s Dylan Meyer. Vjenčale su se u travnju ove godine.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Robert Pattinson (39) utjelovio je Edwarda Cullena, glavnog muškog lika "Sumraka".
| Foto: TIM BRAKEMEIER/DPA/PIXSELL
Na glumačkoj sceni je od 13. godine i pojavio se u brojnim filmovima, no "Sumrak" mu je donio svjetsku slavu.
| Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
Časopis People ga je 2008. i 2009. godine svrstao u listu "najseksi frajera na svijetu", a nakon "Sumraka" je ostvario brojne zapažene uloge uključujući "Batmana" iz 2022. godine.
| Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell
Nakon veze s kolegicom Kristen Stewart, Pattinson je ljubio glazbenicu FKA Twigs. Od 2018. je u vezi s glumicom i glazbenicom Suki Waterhouse. Par se zaručio 2023., a prošle godine su postali roditelji djevojčice.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Taylor Lautner (33) utjelovio je vukodlaka Jacoba Blacka u "Sumrak sagi".
| Foto: Blitz/kolaz
Lautnera su brojni časopisi svrstavali među najzgodnije i najljepše frajere s kraja 2000-ih godina, a zbog uloge u "Sumraku" je postao teen idol.
| Foto: SCHROEWIG/DPA
Godine 2010. se smatralo kako je Taylor Lautner najplaćeniji mlađi glumac u Hollywoodu. Ipak, nakon popularne franšize, nije ostvario zapaženije uloge.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Glumac je bio u vezi s pjevačicom Taylor Swift 2009. godine, a upoznali su se na setu zajedničkog filma "Valentine's Day". Godinu kasnije ljubio je kolegicu Lily Collins, no obje veze su bile kratkoga vijeka. Hodao je i s kolegicom Billie Lourd, a posljednjih godina drži se dalje od medija.
Peter Facinelli glumio je dr. Carlisleja Cullena.
Glumac Billy Burke (58) utjelovio je Charlieja Swana u filmovima iz "Sumrak sage".
| Foto: Profimedia
Pojavio se u brojnim filmovima i serijama, no najpoznatija uloga mu je ostala upravo ona iz "Sumraka".
Ashley Greene glumila je Alice Cullen.
Peter Facinelli glumio je dr. Carlisleja Cullena.
| Foto: Blitz/kolaz
Pojavio se u brojnim projektima, a u medijima je najpoznatiji kao bivši muž slavne Jennie Garth (Beverly Hills) s kojom je bio od 2001. do 2013. te su zajedno dobili troje djece.
Nikki Reed utjelovila je Rosalie Hale.
Ashley Greene glumila je Alice Cullen.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Glumom se počela baviti jer je bila preniska da bi ostvarila karijeru u manekenskom svijetu. Alice Cullen joj je ostala najpoznatija uloga, no radila je na nekoliko projekata u narednim godinama. U centar pažnje medija došla je i 2011. zbog veze s Joeom Jonasom.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Nikki Reed utjelovila je Rosalie Hale.
| Foto: Profimedia
Reed se proslavila s filmom "Trinaest" u kojem je imala glavnu ulogu, a za film je pisala i scenarij. Nakon "Sumraka" je glumila u nekoliko filmova i serija, no posljednjih godina se bavi dizajnom nakita.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Foto Blitz/kolaz
