POPULARNA VAMPIRSKA PRIČA

FOTO Od premijere 'Sumraka' prošlo je 17 godina: Evo gdje su danas glavni glumci serijala

Film 'Sumrak' debitirao je u kinima 21. studenoga 2008. godine. Filmovi serijala 'Sumrak' zajedno su zaradili preko tri milijarde dolara te su pokrenuli karijere mlade glumačke ekipe među kojom su Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene i brojni drugi. U galeriji provjerite gdje su glumci slavnog serijala 17 godina od premijere prvoga nastavka.
Kristen Stewart (35) utjelovila je Bellu Swan, glavni ženski lik franšize filmova koji su nastali po istoimenoj knjizi autorice Stephenie Meyer. | Foto: Blitz/kolaz
