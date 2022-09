Kristian u 'Ženim sina' Loreni dao poklon, ona ostala bez teksta, zahvalila mu poljupcem

Kandidati showa 'Ženim sina?' izlete su započeli burno, a nakon neugodnog iskustva koje je doživio s Ines, Kristian je šansu odlučio pružiti samozatajnoj Loreni s kojom dosad nije imao prilike značajnije se zbližiti. Nakon što se tata Zoran izborio za Lorenino mjesto u finalu, ona je donijela odluku da će se maksimalno potruditi oko Kristiana. On i Lorena dokazali su da su za savršeni spoj dovoljni romantična atmosfera u blizini mora i dvoje ljudi koji se žele zbližiti. Nervoza i uzbuđenje brzo su splasnuli, a Kristian i Lorena prvi su put otvoreno razgovarali o svojim osjećajima.

- Na tebi je doslovce plus, uz to što si lijepa, dobra i sve, što si prirodna i to je meni bitno, razumiješ? Bez nekakve glume, bez nekakvih gluposti - rekao je Kristian, na što je Lorena odgovorila:

- Ja sam takva. Do osobe do koje mi je stalo… onda pružam veliku pažnju. A meni je stalo do tebe.

Njihov romantičan susret ovjekovječili su porukom u boci koju su bacili u more, a Kristian je Loreni poklonio prekrasnu ogrlicu kojom je osvojio njezino srce.

- Na dobrom sam putu da se zaljubim. Nitko nikad tako nešto nije priredio za mene i stvarno je pun pažnje i hvala mu na tome. Oči su mi bile pune suza… Ostala sam bez teksta, nisam znala što u tom trenutku da mislim, kako da se osjećam, ali stvarno sam bila presretna - rekla je skromna Lorena koja je od spoja s Kristianom dobila i više nego što je očekivala. Kristian je Loreni prešutio da ga je Ines dan prije na silu poljubila, a kao nagradu za znak pažnje koji je joj je poklonio, Kristian je od Lorene dobio poljubac koji je ovoga puta bio potpuno prirodan i spontan.

- Što se tiče moje buduće žene, sigurno bi htio da je kao Lorena - zaključio je Kristian kojemu je poljubac s Lorenom ostao u dobrom sjećanju.

Posljednje trenutke na izletu iskoristili su i Ranogajci. Najljepša ljubavna scena cijele sezone nije se još dogodila između kandidata i djevojaka, nego upravo između tate i sina. Činjenica da se finale bliži potaknula je emocije u Miljenku i Mirku koji su jedno drugome odlučili reći nekoliko lijepih riječi.

- Moram ti zahvaliti za ovo sve. Ne znam koji roditelj bi išao u show ovako samo, kako si ti sa mnom. Hvala ti na tome. Zahvaljujem tebi, ti si mi tu od svih najbitniji - rekao je Mirko sa suzama u očima.

Tata Miljenko nije mogao ostati imun na njegove riječi, pa je i on pustio suzu radosnicu i zaključio:

- Srce mi se slomilo. Zapravo nikad mi nije rekao ovako nešto.

Došao je kraj izleta i vrijeme je za povratak u stvarnost. Suočavanje s najtežim odlukama očekuje sve kandidate na povratku kući, a kako će se odvijati put do samog finala ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi showa 'Ženim sina?'.

