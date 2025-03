Kristina iz 'Braka na prvu': Bilo je neugodnih situacija na svadbi

Kristina i Stjepan jedan su od parova u petoj sezoni showa 'Brak na prvu', no za razliku od nekih drugih parova, njihov početak nije bio baš bajan. Na svadbi je već Kristina iskomentirala kako Stjepan nije za nju, iako joj je obitelj govorila da mu da šansu i da im se čini kao drag momak. Kasnije su se problemi nastavili i na medenom mjesecu.

Za RTL je sada Kristina ispričala kako nije odmah na prvu pomislila da Stjepan nije za nju.

- Između zavjeta i mojih izjava dogodilo se nekoliko neugodnih situacija. Poput njegovih gostiju koji su zapitkivali moje o našem političkom opredjeljenju, Stjepanova odbijanja puštanja mojih pjesama i jednostavno nedostatka truda i komunikacije. Nakon svih tih događaja bilo mi je jasno da to neće funkcionirati - ispričala je Kristina.

Foto: RTL

Iako joj se Stjepan nije svidio, gledatelji su zapamtili trenutak kada je Kristina pohvalila njegovog kuma. Sada, pak, tvrdi kako joj se kum nije svidio na romantičan način, već kao osoba jer je 'bio opušten i pričljiv'.

- Pitao je dosta pitanja dok Stjepan nije ulazio u pretjeranu komunikaciju sa mnom. A o čemu smo pričali, stvarno se ne sjećam, mislim o poslu i općenito o konceptu emisije - rekla je.

Nakon vjenčanja uslijedilo je bračno putovanje u Sloveniji, a Kristini i tu nije baš sve odgovaralo. U jednom je trenutku Stjepan predložio da se odu opustiti u saunu, na što je Kristina pristala. Ali njegovi mišići je nisu impresionirali.

Foto: RTL

- Meni mišići i taj 'macho' izgled nikad nije bio nešto pretjerano privlačan. Naravno, dečko je super građen i za to trebaju i trud i znoj, i svaka mu čast zbog toga. Međutim, bio je fokusiran puno više na svoje mišiće i kako će ispasti na kameri nego na naš odnos i to me nikako nije oduševilo - otkrila je.

Kristina je navela i kako su ona i Stjepan ušli u show s drugačijim očekivanjima.

- On je tražio 'ženu' koju će imati do kraja života i prijateljski odnos nije mu bio opcija. A ja sam ušla s pogledom: ovo je emisija i 99 posto sam sigurna da neću ovdje pronaći ljubav, ali ako se dogodi super, ako ne - imat ću novog prijatelja. I mislim da je zbog toga odnos krenuo jako toksično, ali mislim da se puno toga može riješiti kad ljudi malo spuste loptu. I to mislim na nas oboje - kaže.