Kristina iz Braka na prvu: 'S 32 godine sam žarila i palila. Nije mi na pameti bio brak, djeca...'

Parovi u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' odradili su posljednju ceremoniju ove sezone s ekspertima. Na njoj su pričali o svojem odnosu sada, a zatim su se i iselili iz svojih 'zajedničkih' domova. Kako se za sada čini, jedino su Marko i Kristina pronašli ljubav jedno u drugome, i to nakon turbulentnog i dramatičnog perioda.

- Nakon te zamjene koja se dogodila, dosta smo riskirali, posebno Tina s obzirom na to da je ona žensko i da će na to dosta ljudi gledati kao na neku prevaru ili neke druge stvari za koje u startu znamo da se to nije događalo niti u njenom odnosu niti u mom odnosu. Težili smo k tome da se stvarno dogodi neki odnos između nas - rekao je Marko.

Foto: RTL

Jedan od eksperata, Matej Sakoman, pitao je Kristinu jesu li joj godine bitne. Naime, između njih je devet godina razlike. Marko je ispričao da mu to nije bitno.

- Jesu, nisu. Nisu, ajmo reći da nisu. Dobro, realno, dosta je mlađi od mene da se razumijemo - komentirala je Kristina. Na pitanje sumnja li ona u sebe ili u Marka, rekla je da ne sumnja ni u sebe ni u njega, već 'jednostavno život, vrijeme, svašta nešto'.

- Mislim, mlad je, pa čovjek ima 32 godine. Ja sam s 32 žarila i palila. Znaš, ono, zabavljala sam se. Nije mi bilo ništa drugo na pameti, nekakve veze, ozbiljni brakovi i djeca i nešto. Mislim, ajmo realno - komentirala je.

Foto: RTL

Ekspertica Iva Stasiow rekla je kako godine nisu važne, već okolnosti jer su upravo okolnosti i životne vrijednosti te koje spajaju ljude, dok je Dean Pelić objasnio da je važno kako si ljudi ispune vrijeme.