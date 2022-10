Kristina Krepela i Marin Miletić u prisnom izdanju: Šaputali su, dodirivali se, grlili u izlasku...

Glumica Kristina Krepela (43) i njezin partner, saborski zastupnik Mosta, Marin Miletić (43) bili su zajedno na otvorenju novouređenog restorana RougeMarin u Zagrebu. Snimili su ih fotografi u vrlo prisnom izdanju.

Vodili su razgovore s ostalim uzvanicima, a onda su uslijedili dodiri, šaputanja i ostale naznake, kojima su Marin i Kristina potvrdili da u njihovoj vezi još cvjetaju ruže.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako još nisu službeno potvrdili svoju vezu, na javna okupljanja dolaze zajedno, a često si upućuju i emotivne statuse na društvenim mrežama. Nedavno je Krepela čestitala rođendan svojoj boljoj polovici simpatičnom objavom na Instagramu.

- Sretan rođendan najhrabrijem od hrabrih, najboljem od najboljih - napisala je Kristina na uz zajedničku fotografiju para koja je nastala na nekoj šumskoj šetnici. Potom je Miletić podijelio njezinu čestitku i srdačno joj zahvalio.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Hvala ti ljepoto moja prediva i tako posebna - napisao je.

Nešto ranije bila je obrnuta situacija te je Miletić čestitao Krepeli 43. rođendan uz fotografiju drvene dekoracije srca na kojemu se nalazila kratka poruka 'nije sreća u onome što imamo nego u tome koga imamo'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Proveli su ovo ljeto i nekoliko dana u mirnom primorskom mjestu, a Miletić je u trenutku njihova odmora objavio zajednički ples iz Voloskog. Političar je svoju djevojku nekoliko puta zavrtio, a njezina lepršava suknja se tad podigla i otkrila gaćice. No to ih nije zasmetalo, a Kristina je to pokazala u kratkoj poruci.

Romansu između atraktivne glumice i saborskog zastupnika Mosta otkrili su čitatelji 24sata. Uhvatili su ih prilikom romantične šetnje u zagrebačkom parku Maksimir. Par se, kako su nam kazali, držao za ruke te grlio. Svemu tome svjedoče i fotografije. Kontaktirali smo tada glumicu, ali i političara. Miletić nam je kratko rekao da svakodnevno šeće s ljudima te da su svi detalji vezani uz ovo privatan život, koji ipak ne bi trebao biti na raspolaganju hrvatskoj javnosti. Krepela se složila te kratko rekla da je sretna.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

