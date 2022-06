Kristina Krepela: 'Ljetovanje ću planirati kada budem mogla, a privatan život držat ću za sebe'

Glumica Kristina Krepela (42) i Marin Miletić (42), saborski zastupnik Mosta, stigli su zajedno na rođendan popularnog podcasta 'Putem oblaka' pod palicom Ane Radišić. Time su potvrdili višemjesečna šuškanja o vezi. Kristina je za RTL progovorila o vezi, a otkrila je i kada planira ljetovanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumica i političar nedavno su uhvaćeni u šetnji Maksimirom u Zagrebu, a na rođendan su došli zajedno držeći se za ruke. Par je izgledao vrlo zaljubljeno, a kasnije su pali i poljupci. Time su potvrdili šuškanja o vezi.

- Kada je riječ o mom privatnom životu ja ga volim držati za sebe i to namjeravam raditi i dalje. Volim kada me ljudi doživljavaju kroz ono što radim. Čitav svoj život nisam nikada s medijima pričala o privatnom životu i smatram da glumci trebaju zadržati jednu malu dozu privatnosti samo za sebe - priznala je Kristina za RTL.

Glumica je otkrila i kako trenutno nema velikih projekata u najavi, ali uskoro ju čeka ljetna turneja s predstavom teatra Gavran. Raduje se Kristina i godišnjem odmoru, ali zbog obaveza, još uvijek nema nikakvih konkretnih planova.

- Jako volim odmarati na našoj Jadranskoj obali, volim Istru, ali nemam nikakvih planova s obzirom na to da me čeka mini ljetna turneja pa kada se složi raspored predstava i kada budem imala konkretne datume onda ću krenuti s planiranjem godišnjeg - rekla je glumica.

Podsjetimo, prve službene fotografije par je snimio na rođendanu, na bijeloj ljuljački. Kristina se odlučila se crni topi i bijelu suknju, a Marin za bijelu košulju i sivkaste traperice.

Marin, kao i Kristina, svoj privatan život namjerava držati dalje od očiju javnosti.

- Smatram da je sav moj život koji je na raspolaganju hrvatskoj javnosti vezan za moj posao i saborski mandat. Ovo ostalo je moj privatan život i molim da to poštujete. To je to - kratko nam je poručio Miletić.

