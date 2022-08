Kristina Krepela: Nadam se da će doći do većih i ljepših stvari...

Volosko mi je prelijepo, čak ljepše od Opatije, priča nam glumica Kristina Krepela (42), koja je nekoliko sunčanih dana provela u mirnom primorskome mjestu, s dečkom, političarem Marinom Miletićem (42).

POGLEDAJTE VIDEO:

I ptičice na grani znaju da su čitatelji 24sata otkrili romansu između atraktivne glumice i zastupnika Mosta. Od tada par pokušava svoju vezu sakriti od očiju javnosti, a ponekad im to čak i uspije. No u svijetu društvenih mreža ljubav je ''teško'' ne podijeliti s bližnjima i ne tako bliskim pratiteljima.

Miletić je u trenutku njihova odmora objavio zajednički ples iz Volovskog. Političar je svoju djevojku nekoliko puta zavrtio, a njezina lepršava suknja se tad podigla i otkrila gaćice. No to ih nije zasmetalo, a Kristina je to pokazala u kratkoj poruci.

- Što se dogodi u Voloskom, ostaje u Voloskom - poručila je tad Kristina.

Ranije nam je rekla kako voli sve što radi i da se u budućnosti nada da će joj se u životu i dalje događati lijepe stvari, a sretni par se često može vidjeti kako šeću zagrljeni.

- Volosko je k'o iz bajke. Ima prekrasnu energiju, baš je čarobno. Bilo je lijepo - rekla nam je Kristina.

Glumica planira nova putovanja, ali zasad se odmara u Zagrebu. Također, kazališna sezona se bliži. Ovo ljeto gostovala je s predstavom ''Savršeni partner'' Teatra Gavran.

- Već imamo najave nekih gostovanja. Nastavljamo igrati u Lisinskom, a na HRT-u nastavljamo sa sinkronizacijom 'The Muppet Showa', s Ninom Krajić, Lukom Bulićem, Živkom Anočićem, Renatom Sabljak... Nadam se da ću dalje nastaviti s digitalizacijom bajke - kaže nam Kristina, koja već 16 godina surađuje s Centrom za mlade Zagreb i Udrugom za slijepe i slabovidne ''Zamisli''.

Kristini je velika radost digitalizacija bajki za slabovidnu djecu.

- Roditelji kažu da se djeci sviđaju bajke i to me čini sretnom - rekla nam je tad glumica.

Dovršila je i snimanje audioknjige ''Čarobni svijet bajki 2'', koja sadrži 15 novih hrvatskih bajki autora, poput Veljka Barbierija i Marice Milčec, za djecu s oštećenjima vida i slijepima, za koje se još ne proizvodi dovoljno sadržaja.

- Nadam se da će doći do većih i ljepših stvari, ali ne bih zasad još ništa otkrivala - rekla nam je za kraj glumica.

Najčitaniji članci