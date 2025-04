Kristina o odnosu sa Stjepanom: 'Mrzim to što on to budi u meni'

Večeras se održala prva ceremonija odluka pete sezone 'Braka na prvu'. Kristina je ispričala pred ekspertima da se njezine emocije dignu na ono što radi Stjepan i ona postaje sve ono što ne želi biti.Smatra da je sve počelo s nekim sitnicama koje je on skupljao da bi joj to kasnije nabijao na nos.

- Sve u meni što ja ne želim biti. Ne želim biti bezobrazna, ne želim vrijeđati ljude, ne želim plakati, vikati - rekla je.

Ekspertica Iva Stasiow pitala ju je radi li to.

- Da, s njim da. Mrzim to što on to budi u meni i mrzim tko sam ja pored njega - požalila se Kristina. Istaknula je da se ne želi tako ponašati prema nikome. "Nitko to ne zaslužuje", rekla je.

Foto: RTL

Na pitanje kako se osjeća u vezi toga, Kristina je odgovorila: "Žao mi je".

Ekspert Dean Pelić pitao ju je može li to reći Stjepanu.

"Žao mi je. Stvarno nisam trebala reći ono što sam rekla. To je bilo jako bezobrazno od mene i djetinjasto", poručila mu je pred svima.

Foto: RTL/

S druge strane, Stjepan je otkrio da ga je jako povrijedilo kad mu je na medenome mjesecu rekla da ga se boji jer nije želio da ga predstavi osobom kakva nije.