Kristina o snimci: To nije porno film! Pa traje samo 17 sekundi

Kristinu Penavu (21), poznatiju kao Mandarinu, za izjavu ili gostovanje u emisiji traže ne samo hrvatski već i regionalni mediji. Tako je nedavno gostovala u YouTube emisiji 'Đir s Memom', koju snima televizija Avaz. U vožnji je progovorila o eksplicitnom videu koji je prije nekoliko tjedana kružio internetom. Pričalo se da je na njemu upravo Kristina, ali ona je to za 24sata demantirala.

- Sve ovo je presmiješno i ne mogu vjerovati da mi ovo rade. Ovako blatiti moje ime. Nemam komentara. Svi znaju da sam pošteno radila svoj posao i prodavala mandarine - rekla nam je tad Kristina. Naglasila je kako je glas na snimci drukčiji nego njezin i da je djevojka deblja od nje.

Memo ju je pitao u vezi tog porno uratka.

- Nije to pornić! To traje 17 sekundi. Što je to? Ništa ne valja. Dajte malo duže i da budu neke si*e u akciji, onda prihvaćam da je pornić, ovako ništa - rekla je Kristina te istaknula kako je 'kratko, ali slatko'. Ipak, nije ni u jednom trenutku direktno spomenula je li to ona na videu ili ne.

Memo joj je postavio pitanje koji političar je osvojio njezino srce, a ona se našalila kako ih ima više. Navodno joj je neki političar slao poruke i kupio kamion mandarina kako bi joj se približio, ali Kristina kaže kako ju je to samo uvrijedilo. Ipak, nije htjela otkriti o kome se radi.

Potom je Memo pitao Kristinu blic pitanja - govorio joj je države, a ona je trebala reći koji je glavni grad. Pogodila je da je Bruxelles glavni grad Belgije, potom je rekla kako je Istanbul Turske, ali glavni grad Amerike nije znala.

