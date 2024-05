Kritičari su popljuvali novi film Jennifer Lopez, a evo što ona kaže: 'Na kraju sam jecala...'

Danas je na Netflix stigao novi film Jennifer Lopez (54). U znanstveno-fantastičnoj akciji 'Atlas' pjevačica glumi Atlas Shepherd, ciničnu analitičarku podataka, koja ne vjeruje umjetnoj inteligenciji. U jeku priča o navodnom razvodu od muža Bena Afflecka (51) te izbjegavanja pitanja novinara o toj temi, pjevačica je sad naišla i na nezadovoljavajuće kritike onih koji su pogledali film.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:53 Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku | Video: 24sata/reuters

The Guardian je filmu dao dvije zvjezdice.

- Velik dio filma nalikuje na malu staru video igricu. S obzirom na sveprisutnu prijetnju umjetne inteligencije koja uništava radna mjesta i nagriza kreativnost, priča o važnosti slamanja vlastitog otpora tehnologiji i prihvaćanja strojeva kao naših novih prijatelja ne djeluje tako dirljivo kako bi film htio da mislimo u ovom trenutku. Za film koji želi da se prestanemo brinuti i da zavolimo veliku tehnologiju, 'Atlas' čini jako dobar posao pokazujući nam zašto bismo i dalje trebali biti oprezni s njim.

The Hollywood Reporter je napisao kako je ovo film ''koji možete gledati napola dok perete veš''.

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

Jennifer je objasnila zašto se odlučila na snimanje ovog filma i na koji način joj filmovi pomažu.

- Uvijek osjećam da su filmovi koje snimam odraz mene u ovoj fazi života. Oni mi također pomažu tako što me guraju naprijed u novo poglavlje života. Na kraju čitanja scenarija sam doslovno jecala. Izvana je to veliki akcijski film, ali je zapravo emotivna duboka priča o ljubavi i prijateljstvu. Atlas je navikla isključiti cijeli svijet i biti sama, ali sad je naučila da će jedino ako pustit nekoga u svoj život, a taj netko je u ovom slučaj IA, moći će se osloboditi boli iz prošlosti - rekla je Jennifer pa zaključila:

Premiere of 'Atlas' at The Egyptian Theatre Hollywood in Los Angeles | Foto: Mario Anzuoni

- To je najhrabrija stvar koju možete napraviti za sebe i za druge, a to je srušiti te zidove. Stvarno sam ponosna na ovaj film.

Radnja filma se vrti oko Atlas, koja se pridruži misiji čiji je cilj uloviti odbjeglog robota s kojim dijeli misterioznu prošlost, ali nakon što planovi krenu po zlu, njezina jedina nada za spas čovječanstva je da udruži snage s umjetnom inteligencijom.

Foto: Twitter screenshot

Pjevačici su na svjetskoj premijeri 'Atlasa' pitali o razvodu.

- Je li vaš razvod s Benom Affleckom stvaran? - pitao ju je novinar i začudio kolege pitanjem. Simu Liu, Jenniferin kolega iz novog filma, odmah se ubacio.

- U redu, nećemo tako. Hvala vam puno, stvarno to cijenimo - odgovorio je Liu novinaru. Lopez se tada nagnula prema novinaru i rekla: 'Znate vi bolje od toga'.

- Nemoj dolaziti s takvom energijom, molim te - nadovezao se Liu i dodao novinaru.