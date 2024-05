'Affleckova bivša žena pomaže mu spasiti brak s Jennifer Lopez'

Već se neko vrijeme šuška da se pjevačica Jennifer Lopez (54) i njen suprug, glumac Ben Affleck (51) razvode. Sad je izvor blizak paru otkrio kako glumčeva bivša supruga Jennifer Garner (52) navodno ga potiče da 'radi na svom braku', piše Us Weekly.

- Ona u potpunosti podržava njihovu vezu i ne želi ništa više nego da on bude sretan - rekao je izvor.

Garner i Affleck bili su u braku od 2005. do 2018., a zajedno imaju troje djece.

The 85th Academy Awards - Arrivals - Los Angeles | Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Iako se ranije pričalo kako je navodno J.Lo ljubomorna na Garner, glumica je nedavno posjetila i novi dom bivšeg supruga, a izvor tvrdi kako je to sve u pokušaju da mu pomogne spasiti brak.

Nedavno se Ben pojavio u javnosti bez vjenčanog prstena i time još dodatno potaknuo glasine. Međutim, u nedjelju su snimljeni u zajedničkom izlasku, na priredbi Benovog djeteta Fina.

Ben Affleck and Jennifer Lopez stop by Soho house in Los Angeles | Foto: Profimedia

Fotografi su ih snimili u automobilu, a supružnici su se smijali i mahali fotografima.

Despite recent divorce rumors, Ben Affleck and Jennifer Lopez are all smiles in Ben's ride! | Foto: RMLA, LESE

Jennifer i Ben vjenčali su se 2022. godine, a i prije toga su bili u vezi. Početkom 2000-ih su ušli u vezu i planirali se vjenčati 2003. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:53 Jennifer Lopez na Met Gala u New Yorku | Video: 24sata/reuters