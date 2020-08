Kićo Slabinac je na respiratoru u zagrebačkom KBC-u: Samo nam što prije ozdravi!

Kićo Slabinac nalazi se na respiratoru u zagrebačkom KBC-u nakon operacije srca. Njegovi prijatelji zabrinuti su za njegovo zdravstveno stanje

<p>Glazbenik <strong>Krunoslav Kićo Slabinac </strong>(76) nalazi se na respiratoru u zagrebačkom KBC-u nakon operacije ugradnje premosnice. </p><p> Iako su se mediji raspisali kako je glazbenik u induciranoj komi, njegov prijatelj<strong> Duško Lokin </strong>(77) nam tvrdi kako nije tako.</p><p>- Čuli smo se i dogovarali kako se trebamo naći i razgovarati o turneji po Kanadi. Onda su mu ugradili tri premosnice. Potvrdili su nam da Kićo nije u induciranoj komi nego na respiratoru - kaže Duško Lokin.</p><p>Vijest da se Krunoslavu stanje pogoršalo zatekla je njegova prijatelja i glazbenika <strong>Željka Krušlina Krušku</strong> (64).</p><p>- Istina, i meni su to rekli. Želim mu da čim prije ozdravi - rekao je Kruška i potvrdio nam Lokinove navode. </p><p>Kićo i Kruška često su se susretali po snimanjima 'Lijepom našom'. Prije sedam godina su s Lokinom i Domjanom osnovali bend D'legende. Upravo je Kićo tad bio pojasnio razlog osnivanje benda:</p><p>- Nemamo kruha, a igara koliko hoćeš. Složili smo koaliciju jer nam se toliko djece rodilo na estradi da se moramo spojiti u kompaktnu masu koja može izdržati nasrtaje mladih koji dolaze sa svih strana. I u prednosti su jer pjevaju u gaćicama, a mi to u našim godinama ne možemo. Svi ti hitovi koje smo pjevali vezivali su ljude, rađale su se ljubavi, brakovi, djeca. Želimo ih podsjetiti da još postojimo - rekao je tad najpopularniji slavonski bećar.</p><p>Ovakve glazbene suradnje nisu, tvrde, neobične. Lokin i Kićo davne su 1977. već snimili duet 'Imena se moga sjeti'. Sad jedva čekaju da se Kićo oporavi pa da ponovo sviraju skupa.</p><p>Slabinac je nedavno proslavio 50 godina solo karijere. Pjevao je od rocka do bećarca, a za njega kažu kako je najveći showman svoje generacije. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>