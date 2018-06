Kićo Slabinac nakon 40 godina sreo svoju 'divnu crnu ženu'

Bok, u Zagrebu sam. Što misliš da bi i dalje trebalo biti ovako kao da se nikad nismo sreli, poslala je poruku Kići Slabincu (74) njegova fatalna crna žena, Beograđanka Mirjana Antonović, koju je opjevao u svojoj pjesmi 'Zbog jedne divne crne žene'.

Foto: Privatni album

I lani mu je poslala poruku da je u Zagrebu i da promovira svoju knjigu 'Ovo malo istine', no nije odgovorio. Nije htio, kaže, kvariti uspomene, kao ni povrijediti prijateljicu s kojom je 20 godina u vezi. No nešto se prelomilo u Kići i ipak se susreo sa svojom 'divnom crnom ženom'. Našli su se nakon 40 godina na sladoledu u Zagrebu.

- Mirjana je bila moja mladenačka ljubav, bio sam ludo zaljubljen u nju. Naša ljubav trajala je 4-5 godina. Bila je to ljubav na daljinu. Ona je bila u Americi, gdje smo se i upoznali kad sam bio na turneji. Satima smo pričali noću kad je telefon bio jeftiniji i letio sam k njoj u New York, imao sam apartman za nas dvoje. No nakon nekoliko godina Mirjana me ostavila. Kako je napisala u svojoj knjizi, shvatila je da se iz naše veze neće ništa roditi. Niti je meni bilo ići u Ameriku niti njoj doći ovdje - kaže Kićo. Pogodilo ga je što ga je ostavila. U svojoj knjizi je napisala da je to napravila teška srca jer Kićo je bio njena prava ljubav.

Foto: Privatni album

Dobar je i s bivšom ženom

- Napravili smo pjesmu koja će nadživjeti i nju i mene. Nisam joj se javio lani jer sam takav kad me netko povrijedi. Ali to nije kršćanski. I s bivšom suprugom sam u dobrim odnosima. Veza s Mirjanom glupo je završila, ali nije bilo drugog rješenja - kaže Kićo.

Prihvatio je njezin poziv na sladoled jer je zaključio kako je glupo da toliko godina ne razgovaraju.

- Sve smo znali jedno o drugome, ali nismo nikad pričali - rekao je Kićo. Lani kad je imala promociju svoje knjige u Zagrebu, Mirjana se javila Kići. 'Bilo bi lijepo da se nađemo, pružimo si ruku, popričamo i ostanemo prijatelji. I da gledamo svjetlije od svega crnoga što nam se događa. Da nemamo opterećenje', pisala je Mirjana Kići. On joj tad nije odgovorio.

Foto: privatni album

- Nisam reagirao jer sam smatrao da to nije više ono što je bilo. Htio sam zadržati uspomenu kako je nekad bilo. Kad smo se našli, iznenadili smo se kako se oboje dobro držimo. Popričali smo, nasmijali se i smijali glupostima. Razišli smo se kao prijatelji. Ja imam svoj život i vezu, ona ima svoj život. Ako mogu pozdraviti susjeda kojeg ne poznajem, shvatio sam da se mogu naći i s Mirjanom. Lani nisam htio povrijediti svoju prijateljicu s kojom sam u vezi. Međutim, moja prijateljica je pametna i ima razumijevanja. Drago nam je da smo se vidjeli nakon toliko godina. Da smo uspostavili prijateljski odnos i da će tako i ostati - rekao je Kićo i dodao:

- Možemo gledati u budućnost s manje opterećenja. Zaključili smo da smo se razišli iz nekih razloga težeg sadržaja. No isto tako zaključili smo da su godine prošle i da možemo ostati prijatelji. Previše se lijepog dogodilo da bismo se razišli kao neznanci – rekao je Kićo.

Razišli su se kao prijatelji

Kaže da o ovom odnosu može citirati svoju pjesmu, 'Nakon svega što je bilo. Ni poznanstvo čak ne osta. Niti pogled niti osmijeh. Niti jedna topla riječ. Kao stranci mi smo već'. Napokon su, smatra pjevač, ispravili tu dilemu i ostat će prijatelji.

Daleko me nosila ptica srebrnih krila, U zemlju u kojoj je nekad i ona bila, Toliko sam želio sreću i ljubav bez kraja, Al’ život me odnio dalje, daleko od nje, pjeva u pjesmi Kićo o svojoj velikoj ljubavi. Sad su se napokon opet sreli.

- Ostajemo prijatelji, nadam se do kraja, jer sve ono lijepo što je bilo ne može se izbrisati gumicom, jer ostaju pjesme, poglavito ona 'Zbog jedne divne crne žene', opjevane 1971., koja će nas nadživjeti'. S Kićom se u svemu složila i Mirjana.

- U životu čovjek voli više puta, ali prva i tako velika ljubav koja se dogodi u ranoj mladosti ima posebno mjesto u duši. Kićo i ja smo praktički još bili djeca kad smo se zaljubili. Iz tog perioda i zbog moje duge crne kose je potekla najljepša balada na ovim prostorima 'Zbog jedne divne crne žene' - rekla je Mirjana.

Životne okolnosti su ih razdvojile, priznaje da su dugo patili. No prošlo je dovoljno vremena da krenu dalje, bez obzira na greške koje su radili jer su bili ogorčeni.

Foto: privatni album

- Kićo ima djecu koju voli, isto tako i ja, i u tome smo našli utjehu. Bili smo ponekad i ljutiti jedno na drugo, ali nikad do te mjere da uništimo ono dragocjeno što nam je u srcu - kaže Mirjana. Nastavlja kako dugo nije htjela reći da je ona crna žena koju je opjevao Kićo.

- Bojala sam se da nisam dovoljno dostojna. I Kićo i ja smo imali tremu pri našem susretu nakon toliko godina, a zajednička prijateljica Meri Mirsa Miljković nas je smirivala. Međutim, vrlo brzo mi je Kićo rekao da ima osjećaj kao da smo bili skupa sve ove godine. Izgrlili smo se i izljubili, a naše prijateljstvo i ta veza će trajati - rekla je

Skrivala tajnu

Nisam željela nikome reći da je Kićo mene opjevao, bojala sam se da nisam dostojna, rekla je Mirjana