Ksenija iz 'Ljubav je na selu' o gubitku kila: Josip mi je velika podrška, ali ne vježbamo skupa

Ksenija Barić, koju smo gledali na farmi kod Josipa u showu 'Ljubav je na selu' ispričala je sve o svojoj fizičkoj transformaciji koja je krenula prije nekoliko godina.

Foto: Privatni album

Za RTL.hr je ispričala kako je oduvijek vježbala i imala trenera, ali su je okolnosti odvele u smjeru u kojem je bila nezadovoljna vlastitim tijelom i zdravljem.

- Imala sam ja i prije trenera i vježbala sam, ali onda sam se preselila u Bjelovar i malo sam se pogubila. Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta i da se moram pokrenuti. Ne samo zbog kilaže, nego i zbog zdravlja i problema s leđima - rekla je.

Za nju je, kada donese odluku, stvar jednostavna.

Foto: Privatni album

- Kada nešto čvrsto odlučim, ja se toga držim. Ja se ili nečega pridržavam u potpunosti ili nikako - otkrila je.

Velika podrška joj je bio trener.

- Svaki dan se čujem sa svojim trenerom. Kontroliramo obroke, vježbam tri puta tjedno. Trener mi je najveća podrška - ispričala je Ksenija, naglašavajući važnost discipline i dosljednosti.

Njenu transformaciju podržava i partner Josip, kojeg je upoznala u showu.

- Josip mi je podrška, ali ne vježbamo zajedno. On je više tip za teretanu - rekla je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, ona je nedavno objavila fotografiju kojom je izazvala lavinu reakcija o svojoj fizičkoj transformaciji.