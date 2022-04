Ksenija iz Savršenog: 'Ovo mi je zadnji reality. Radila sam sve to zbog novaca, nisam takva cura!'

Slovenka Ksenija Kranjec (29) nedavno je stigla u vilu 'Gospodina Savršenog' gdje se bori za srce Tonija Šćulca (31), a sada je na društvenim mrežama progovorila o dosad nepoznatim detaljima iz svoga života.

- Konačno mogu napisati da sam jako dugo skrivala tko sam bila u emisiji i što smo snimali. Evo me u 'Gospodinu Savršenom' i to direktno s Maldiva. Svi ste se pitali gdje sam i zašto me nema, evo sada znate. Moram vam reći da sam bila u pet različitih reality showova, pa se u par njih 'poskliznula' i tako sam definitivno odlučila da je ovo moj posljednji reality. Bila sam mlada i željna novca - započela je Ksenija na Instagram Storyju.

- Mogu reći da sam jedina u Sloveniji koja može tvrditi da je reality zvijezda. Moram priznati da je u svakome bilo vrlo zanimljivo. Upoznala sam divne, ali i one manje divne ljude. Stvarno lijepa iskustva u mom životu. Naravno, da nisam obrisala svoje profile vjerojatno bih dosegla 100 tisuća i više pratitelja - nastavila je Ksenija te nadodala kako je sada, ipak vrijeme za nove izazove.

- No, kako god bilo, mislim da je vrijeme da se posvetim sebi, prijateljima te poslu koji zasad neću otkrivati. Sve je u redu, ali imam druge interese - priznala je pa nadodala da sve treba pustiti da ide svojim tokom.

- Ali kao što sam rekla polako... Treba sve pustiti da traje koliko god može - dodala je.

- Nikada prije ne bih mogla ni zamisliti da će to postati moj posao, da ću zbog sve toga moći mnogo toga stvoriti - napisala je Ksenija pa otkrila što je željela postati kad odraste.

- Kao dijete maštala sam o tome da postanem pjevačica ili model, ali postala sam nešto između i nije mi žao. Ne žalim ni za jednim showom, a ni postupkom koji sam učinila. Ni u showu, ni u privatnom životu - otkrila je pa se dotaknula svoje osobnosti.

Dodaje u idućoj objavi na Instagramu i kako je definitivno seksepilnija od Olivere Matijević iz istog showa, s kojom su je mnogi gledatelji uspoređivali.

- Ksenija ispred kamere i ona iza kamere, potpuno su različite osobe. To većina vas ni ne zna, ali znaju moji prijatelji i obitelj. Krenula sam naprijed i to sasvim opušteno - priznala je Ksenija koja je odlučila potpuno okrenuti novi list u svome životu.

Ksenija Kranjec krajem 2021. godine sudjelovala je u srpskom reality showu 'Bar', a prije toga natjecala se i u slovenskom 'Big Brotheru' (2015. godine) te srpskim 'Parovima' (2017. godine). Atraktivnu Slovenku u emisiji 'Bar' prozvali su najzgodnijom natjecateljicom, a ona je ranije govorila o svim estetskim zahvatima kojima se podvrgnula.

Ksenija je prvu operaciju imala u Hrvatskoj u Daruvaru, gdje je povećala grudi, piše Espreso.co.rs.

- Nosila sam najmanju košaricu, a uvijek sam željela bujnije grudi - rekla je Ksenija jednom prilikom za medije u Sloveniji pa otkrila da je zahvat platila 3500 eura, odnosno, više od 26 tisuća kuna.

Osim grudi, Ksenija je popravila zube, operirala nos, korigirala obrve, bradu, jagodice i kapke.

- Da se ne brinete koliko sam imala operacija. Puno - napisala je Ksenija prije tri godine na Facebook profilu kada se u javnosti počelo pričati o njezinim korekcijama.

Reality zvijezda do sada je na operacije potrošila otprilike 113 tisuća kuna, točnije 15 tisuća eura.

U srpskom realityju 'Parovi', Slovenka je ostala upamćena po vezi s natjecateljem Nikolom Lakićem, s kojim je pred kamerama vodila ljubav. Prilikom burne svađe s Ivanom, drugim partnerom, u showu je demolirala i krevet.

Ksenija se u showu 'Bar' fizički sukobila i s Majom Kovačević, sestrom Marijane Čvrljak, pobjednicom regionalnog Big Brothera koja je svojedobno u showu ljubovala s Nemešom. Maja ju je gađala lampom, nakon čega su cimerice morali razdvajati sustanari i osiguranje. Kovačević je nakon tog incidenta izbačena iz showa.

