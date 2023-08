Ksenija Marinković o borbi s upalom moždane ovojnice: Sada manje radim, više brinem o sebi

Što si stariji i mudriji si i ne moraš se više tako jako dokazivati kao kad si bio mlad, kad dođu te godine, kao da si sigurniji u sebe, staloženiji, puno stvari bolje znaš i imaš smisla za humor više nego prije u odnosu na sebe samog, otkrila je u IN Magazinu domaća glumica Ksenija Marinković (57).

Dodala je kako joj brojke ništa ne znače, i da ljepota često zasjeni dubinu talenta, a objasnila je kako se ne protivi plastičnim operacijama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

- Može se dogoditi da sutra odem na plastičnu operaciju, a može se dogoditi da nikad - rekla je.

Glumica je trenutačno u Dubrovniku gdje se sprema za stati na pozornicu poznatih ljetnih igara na kojima će odigrati predstavu 'Krvava svaba'.

Ksenija je svoj talent prenijela i na kćer Koranu Ugrinu, koja je na Goodfestu u Drnišu osvojila nagradu za najbolju žensku ulogu.

- Otkad je definitivno odlučila da će se upisati, onda sam je podržavala. Prije toga sam je molila da ne ide jer je puno mladih glumaca i to je neizvjestan posao, nije tako komotan kao kad sam ja bila mlada, ali je ona odlučila i od onda je naravno podržavam - rekla je Ksenija.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Uz Koranu, iz braka s glumcem Kristijanom Ugrinom ima i sina Kostu Kaija. Odlazak djece od kuće nije lako podnijela.

- Teški sindrom napuštenog gnijezda sam imala, hodala sam kao luda po njihovim sobama, sjedila po sobama, prošlo je nekoliko mjeseci i ona sam se navikla. Mislim, divno je da su oni otišli ovako mladi i divno je da imaju svoj život - govori glumica.

Nedavno je Kristijan otkrio i kako kćer Korana s partnerom Tinom Rožmanom, koji je također glumac, umjesto njega obavlja radionice za djecu na Hvaru.

- Kad sam spriječen biti tamo, mijenjaju me kći Korana i njezin odabranik Tin. Oni su oboje profesionalni glumci koji, kao i ja, vole raditi s djecom - objasnio je.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Inače, da Ksenijina snaga ne završava samo na sceni, dokaz je i teška borba u kojoj se suočila s upalom moždane ovojnice.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

- Zapravo, to je autoimuno, nisu našli otkud je, pretpostavljam da je stres pogodovao tome, da mi je pao imunitet i prvo na čemu je nastala upala je to - objasnila je i dodala da joj je to promijenilo život.

- Zapravo mi je doktor rekao da moram početi raditi manje i više brinuti o sebi, i poslušala sam ga, radim manje i kvalitetnije - zaključila je Ksenija.