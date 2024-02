Ksenija Urličić: Sa Slovenijom i Srbijom u prvom polufinalu teže ćemo proći u finale Eurovizije

Slovenski žiri nam nije dao ni jedan bod na prošlogodišnjoj Pjesmi Eurovizije, a Srbija nešto sitno, tek toliko. S obzirom na to iskustvo i na naše geopolitičke odnose, za razliku od Skandinavaca, mi se očito ne podupiremo. S tri zemlje iz bivše Jugoslavije teže je proći u finale, govori nam "željezna lady" Ksenija Urličić (84).

Foto: pixsell/press associatio

Hrvatska je u polufinalu sa Srbijom i Slovenijom

Hrvatska će se u svibnju boriti u prvom polufinalu 68. Eurovizije u švedskom gradu Malmöu. S nama su u polufinalu naši susjedi Srbija i Slovenija.

- To je otežana okolnost. Ne prestaje ni taj animozitet između Srbije i Hrvatske. Dosta je eskaliralo to u posljednje vrijeme - govori nam bivša urednica Zabavnog programa HRT-a i "majka Dore".

Prve večeri Eurovizije, 7. svibnja, u Malmö Areni s nama se za prolaz u finale natječe Ukrajina, čiji nas je žiri lani "počastio" s nula bodova, a to razočaranje u Liverpoolu nisu mogli sakriti ni sami Ukrajinci. Tu su još i Cipar, Irska, Litva, Poljska, Finska, Luksemburg, Island, Portugal, Moldavija, Australija i Azerbajdžan.

Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Prošloga svibnja u Liverpoolu je, poduprta glasovima žirija, slavila Loreen i tako postala prva žena u povijesti koja je dvaput uspjela pobijediti na Euroviziji. Te 2023. godine, kad je liverpulskim ulicama na tjedan dana prestala beatlemanija i zavladala ŠČmanija, žiri je bio za jednu, a publika za drugu stranu. Jedino bi se tako ukratko mogao opisati naš plasman i način glasanja u finalu.

Slovenski žiri nije glasao za Let 3

Hrvatska publika je Sloveniji dala 12 bodova, baš kao i oni nama. Srpska publika je putem televotinga Letu 3 dala 10 bodova, a mi njihovu predstavniku Lukeu Blacku sedam bodova. Glasanje žirija ipak je nešto drugo. Hrvatski žiri je najviše bodova dao Italiji, dok su Srbima dali četiri boda, a Slovencima pet bodova. S druge strane, slovenski žiri je totalno zaobišao Let 3, a Srbi su nas počastili s osam bodova.

Nakon što smo od žirija dobili 11 bodova i smjestili se na pretposljednju poziciju, publika je donekle ispravila stvari. Dodijelila nam je 112 bodova. Tim plasmanom Let 3 se izjednačio sa Jacquesom Houdekom iz 2017. godine, a to je ujedno najbolji rezultat naših predstavnika u posljednjih 17 godina.

Kako nam je "željezna lady" rekla, prvu polufinalnu večer Dore "popravio je francuski predstavnik Slimane". No Francuska se ne bori u polufinalu.

Foto: Instagram

Zašto je 'velika petorka' u finalu?

Kao što se s njom ne bore ni Italija, Velika Britanija, Njemačka i Španjolska. Tih pet zemalja izravno idu u finale s prošlogodišnjim pobjednikom - Švedskom.

- To je po meni nepravedno jer njihove pjesme nisu neke posebne kvalitete - kaže Urličić.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Od 2004. Eurovizija je raspoređena na dvije polufinalne i jednu finalnu večer. Prva večer je utorkom, druga četvrtkom, a finale subotom. U finale idu najbolji iz dviju polufinalnih večeri, ali i izabrane Francuska, Italija, Španjolska, Njemačka i Velika Britanija. Zbog čega je "velika petorka" uvijek u finalu Eurovizije?

Ovih pet država najveći su financijski suradnici Europske radiodifuzijske unije koja organizira Euroviziju. Kako bi te države došle do finala, nije potrebno imati glasove publike ili kvalitetnu pjesmu. Do 2000. godine Italija nije bila u tom sastavu, ali se vratila nakon 14-godišnje pauze.

- Neće oni lako ispustiti taj položaj iz ruke. To je zacementirano. Mi o tome možemo sanjati, no hajde, nada umire zadnja - smije se "majka Dore".

Urličić dodaje da, osim Francuza, nije pogledala ostale predstavnike Eurovizije.

- Ja volim balade. Melodiju u prvom planu i dobru interpretaciju. Vjerujem da će na Euroviziji biti dobrih pjesama - govori nam dugogodišnja urednica.

Slovenija je nisko na kladionicama

Hrvatska publika je imala priliku u drugom polufinalu Dore vidjeti i čuti slovensku predstavnicu Raiven, koja je izgledom i vokalom definitivno sve ostavila bez teksta. Raiven, pravog imena Sara Briški Cirman, otpjevala je dvije pjesme "Ofeliju" i "Veroniku", s kojom i ide na Euroviziju.

Foto: Instagram

Nastupila je u prozirnoj haljini koja je po sebi imala neobične detalje, a na sredini imala veliki prorez koji je isticao tetovaže između njezinih grudi i na trbuhu. Slovenka je bradavice prekrila grudnjakom u obliku listova. Trenutačno je Raiven među posljednjim mjestima na eurovizijskim kladionicama, dok je Ukrajina od početka favorit za pobjedu.

Glavni favorit je Ukrajina

Zemlju u kojoj i dalje traje rat ove godine predstavljaju Alyone Alyone i Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria".

Foto: Instagram

Cipar, još jedna zemlja s kojom nastupamo prve večeri, za svoju je uzdanicu na Euroviziji odabrao Australku ciparskih korijena Siliju Kapsis. Ona ima 17 godina i pjevat će pjesmu "Liar".

Foto: Instagram

Irska će predstavljati Bambie Thug. Izjašnjava se kao nebinarna osoba te je po ocu Šveđanin. Izvest će pjesmu "Doomsday Blue''. Njegova glazba je inače inspirirana čarobnjaštvom i prošlom ovisnošću o drogi. Kostimi su mu zanimljivi.

Foto: Instagram

Silvester Belt s pjesmom "Luktelk" predstavit će Litviju. Prema eurovizijskoj kladionici, zauzeo je deveto mjesto.

Foto: Instagram

Internim odabirom odlučeno je da će Poljsku predstavljati Luna s pjesmom "The Tower".

Izraelka predstavlja Luksemburg

Natalia Barbu pjevala je za Moldaviju 2007., a to će i napraviti ove godine s pjesmom "In the Middle". Izraelka Tali predstavlja Luksemburg na Euroviziji s pjesmom "Fighter".

Foto: Instagram

Finsku predstavlja DJ Windows95man s pjesmom "No Rules".

Srbija, Australija, Azerbajdžan, Island i Portugal uskoro će izabrati svoje predstavnike. Predstavnik Švedske, koja je direktno u finalu, bit će poznat 9. ožujka.

Veliko finale 68. natjecanja za Pjesmu Eurovizije je u subotu, 11. svibnja u Malmö Areni s polufinalima ranije istoga tjedna - u utorak, 7. svibnja i četvrtak, 9. svibnja. Malmö je odabran za dobrodošlicu javnim emiterima koji sudjeluju nakon gradskog postupka nadmetanja u kojem su ispitani objekti na mjestu događaja, mogućnost smještaja tisuća gostujućih izaslanstava, ekipa, obožavatelja i novinara te lokalna infrastruktura, između ostalih kriterija.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Malmö je već dvaput ugostio Euroviziju. Prvo 1992., a zatim 2013. nakon Loreenine posljednje pobjede. Malmö će time postati i treći grad koji će ugostiti najveći svjetski glazbeni događaj treći put. Švedska prijestolnica Stockholm i susjedni Kopenhagen također su bili domaćini triput do danas. Samo su London, Luxembourg i Dublin bili domaćini više natjecanja.

Švedska će biti domaćin Eurovizije sedmi put ove godine, nakon što je prethodno organizirala natjecanje u Stockholmu 1975., 2000. i 2016. te u Göteborgu 1985. To je također prvi put da natjecanje za Pjesmu Eurovizije nije posjetilo neki glavni grad.

Hrvatska je prvi i zasad jedini put trijumfirala na Euroviziji u švicarskoj Lausanni 1989., kad je slavila zadarska grupa Riva s pjesmom "Rock Me, Baby", koja je dobila ukupno 137 bodova.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Pjesmu su napisali Rajko Dujmić i Stevo Cvikić, a nakon pobjede Emilija Kokić, Zvone Zrilić, Boško Colić, Nenad Nakić i Dado Musap u Hrvatskoj su dočekani ovacijama. Samo u Zadru ih je dočekalo 50.000 ljudi.

'Zagreb bi mogao biti domaćin 2025.'

Prema eurovizijskim kladionicama, Hrvatska je na visokom trećemu mjestu. Toliko blizu pobjede i mogućnosti da budemo domaćini Eurovizije nismo bili od 1999., kad je Doris Dragović završila na četvrtome mjestu. S obzirom na to kako su nam tekle polufinalne večeri Dore, bi li Zagreb uopće mogao organizirati takvo natjecanje?

Foto: Instagram

- Kad se svi najbolji ljudi slože, mi to sigurno možemo organizirati. Bez problema. Imamo dobre voditelje i redatelje. Imamo dobar kadar. Nemamo nikakvih problema - kaže nam Ksenija Urličić.

'Majka Dore' nam je za kraj otkrila što bi je jako razveselilo na Euroviziji 2024.

- Pobjeda Hrvatske! Bilo bi lijepo da budemo domaćini. To bi nas sve veselilo. Nešto me kopka da bi tako moglo i biti. Vidjet ćemo... - smije se "željezna lady".