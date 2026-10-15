Ksenija Urličić u posljednjem TV gostovanju bocnula Fodora: Jezik mu je išao brže od pameti

Vrlo često su bili neposlušni, prpošni. Ti si, Vlatka, bila poslušna, pa Grga isto, ali imali smo jednoga kojeg smo stalno morali držati pod kontrolom. Uglavnom, jezik mu je išao brže od pameti, pa je poslije bilo dosta packi nakon nekih razgovora, prisjetila se Ksenija Urličić nekadašnjih voditelja kultne 'Sedme noći', posebno Mirka Fodora, u emisiji 'Ponovno zajedno', koju je HRT emitirao u četvrtak navečer.

Bilo je to posljednje televizijsko gostovanje dugogodišnje urednice Zabavnog programa HRT-a i legendarne voditeljice, koja je preminula 31. kolovoza. Emisiju su snimili prije njezine smrti, a pred kamerama su se ponovno okupili Vlatka Pokos, Ljudevit Grgurić Grga, Mirko Fodor i Sandi Cenov. Kroz njihove uspomene vodila ih je Daniela Trbović.

Foto: HRTi/Screenshot

Sve je počelo dobro poznatom pjesmom 'Sedma noć', koju su zapjevali Pokos, Fodor i Grga. Upravo se Grga prisjetio kako je nastala uvodna špica emisije. Na njoj je radio s pokojnim Rajkom Dujmićem i Duškom Gruborovićem, a pjesmu su snimali u malom studiju blizu Maksimira.

- Snimali smo tu 'Sedmu noć' ne znajući što će se s njom jednoga dana dogoditi, ali smo svi vjerovali da smo na dobrom putu - ispričao je Grga te dodao da ga uspomene i danas emotivno diraju.

Foto: HRTi/Screenshot

A kako je uopće došao u emisiju? Ksenija ga je, otkrila je, zapazila dok je radio na Radiju 101, a zatim mu prilikom susreta u Kinu Europa ponudila suradnju.

- Odmah se nekako upecao i smršavio, ja mislim, jedno 15 kila, obrijao se i najedanput smo mi dobili ovu zvijezdu - prisjetila se Urličić.

Foto: HRTi/Screenshot

Otkrila je i zašto je od samog početka inzistirala da se emisija prikazuje baš nedjeljom. Subotu je, objasnila je, željela izbjeći zbog vjenčanja, krštenja i drugih proslava. Nedjeljom su, pak, obitelji uglavnom bile kod kuće i večer provodile uz televizor. Njezina se odluka pokazala uspješnom, a prisjetila se i da je 'Sedma noć' svojedobno imala gledanost od čak 70 posto.

Smijeha nije nedostajalo ni kad je razgovor skrenuo na Vlatku Pokos, koja je u 'Sedmu noć' stigla kao pjevačica. Daniela Trbović primijetila je da je Vlatka bila pjevačica koja je vodila emisiju, dok su njezini kolege bili voditelji koji su pjevali.

- Ti si u svakom slučaju bila bolja voditeljica negoli oni pjevači - našalila se Trbović.

- Ne bi se štela mešati - uzvratila je Vlatka kroz smijeh, a publika ju je nagradila pljeskom.

Foto: HRTi/Screenshot

Pokos se prisjetila i svojih odjevnih kombinacija, o kojima se svojedobno mnogo govorilo. Iako je dobivala i negativne kritike, smatra da je publika njezina modna izdanja uglavnom dobro prihvaćala.

- Navodno se iščekivalo svake nedjelje što ću ja odjenuti i kako ću izgledati. Tako da sam ja uživala u toj ulozi - rekla je.

- Ljudi su se radovali da ima toga što manje, da budeš razodjevenija, a ne odjevenija - dobacila joj je Trbović i ponovno nasmijala studio.

Foto: HRTi/Screenshot

Svojih glazbenih početaka prisjetio se i Fodor, koji je otkrio da je nekoć svirao s bendom Network. Nastupali su i u zagrebačkom Saloonu, a kad ga je Daniela upitala je li pritom i plesao, spremno joj je odgovorio: 'Ja sam stajao sa strane!'

Foto: HRTi/Screenshot

Emisiji se putem snimljene poruke pridružila i Sanja Doležal, koja je priznala da joj je 'Sedma noć' ostala jedan od najljepših projekata u životu. Samo mjesec dana nakon potpisivanja ugovora doznala je da čeka prvo dijete, sina Luku. Trudnoću je isprva uspijevala prikrivati, no kako je trbuh rastao, morala je birati sve šire košulje i hlače s gumicom.

Foto: HRTi/Screenshot

Posebno joj je u sjećanju ostao oproštaj od ekipe. Nakon jedne emisije u garderobi su je dočekali branitelji koji su gostovali u showu i darovali joj bijelu kolijevku. U njoj je poslije spavao njezin sin Luka, ali i djeca njezinih prijateljica. Taj dirljivi poklon, priznala je, ostao joj je najljepša uspomena na 'Sedmu noć'.

Foto: HRTi/Screenshot

Daniela Trbović prisjetila se i brojnih glazbenih zvijezda koje su nastupale u 'Sedmoj noći'. Među njima su bili Minea, Prljavo kazalište, Gibonni, Tony Cetinski, Željko Bebek, Boris Novković, Aki Rahimovski, Maja Blagdan, Jurica Pađen, Oliver Dragojević, Dino Dvornik, Mišo Kovač, Severina, Josipa Lisac i Sandi Cenov.

Upravo se Cenov pridružio nekadašnjoj ekipi u emisiji 'Ponovno zajedno' te zapjevao svoj hit 'Ljubav za sve' iz 1993. godine. Prisjetio se i koliko su mu nastupi u 'Sedmoj noći' značili za karijeru. Njegove su pjesme nakon gostovanja doprle do još šire publike, a popularnosti je, kako je objasnio, pridonijela i golema gledanost emisije.

- Pojavim se u nedjelju u 'Sedmoj noći', a u ponedjeljak je pjesma već hit. Nevjerojatno, pjevušili su je svi - rekao je Sandi.

Istaknuo je kako danas glazbenik mora proći kroz 80 do 100 medija da bi postigao popularnost kakvu mu je nekoć mogao donijeti jedan nastup u 'Sedmoj noći'. Emisiju su, dodao je, gledali svi, od mama i baka do mlađih generacija.