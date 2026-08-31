Gordan Jandroković: Ksenija Urličić ostavila neizbrisiv trag u medijskom prostoru

U sućuti upućenoj uime Hrvatskog sabora i osobno, Jandroković je je istaknuo da je s velikom tugom primio vijest o odlasku legendarne televizijske urednice i voditeljice, jedne od istinskih vedeta Hrvatske televizije.

"Ksenija Urličić svojim je dugogodišnjim radom ostavila neizbrisiv trag u našem televizijskom i medijskom prostoru. Od svojih početaka pred kamerama pa do mjesta glavne urednice Zabavnog programa Hrvatske televizije, prošla je gotovo sve faze televizijskog stvaralaštva. Svojim je znanjem, energijom, profesionalnošću i prepoznatljivim karakterom Ksenija Urličić pomogla oblikovati televizijski program koji je obilježio čitave generacije”, naglasio je.

Poručio je i da naročito pamtimo kako je u izazovnim godinama Domovinskoga rata Urličić s posebnom predanošću i odgovornošću vodila Zabavni program naše nacionalne televizije, pokazujući koliko kvalitetan i pomno osmišljen medijski sadržaj može biti važan u očuvanju optimizma, zajedništva i osjećaja normalnog života i u najtežim okolnostima.

Brojne emisije i projekti koje je gospođa Urličić osmislila ili vodila, ustvrdio je, postali su dijelom hrvatske popularne kulture, a uz nju kao vrhunsku mentoricu i suradnicu stasali su mnogi televizijski voditelji i drugi medijski profesionalci. Dodatno je to i trajno svjedočanstvo veličine njezina cjelokupnog doprinosa hrvatskom medijskom prostoru, stoji u priopćenju predsjednika Sabora.