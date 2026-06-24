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OTKRILA ZA 24SATA

KT Tunstall uživala u Zagrebu! 'Naručila sam sve s menija u restoranu, oduševile me sarme'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 3 min
KT Tunstall uživala u Zagrebu! 'Naručila sam sve s menija u restoranu, oduševile me sarme'
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Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Prvi dan INmusica obilježio je i nastup škotske kantautorice koja nam je uoči koncerta otkrila da je vrlo uzbuđena nastupiti po prvi put u Hrvatskoj te da je uživala i u tradicionalnoj hrani

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Škotska kantautorica KT Tunstall je prvog dana INmusica oduševila publiku koja se okupila čuti njezine hitove na World Stageu na zagrebačkom Jarunu. Bio je to njezin prvi nastup u Hrvatskoj, a uoči koncerta je za 24sata otkrila kako je jako uzbuđena stati pred publiku. 

POGLEDAJTE GALERIJU: KT Tunstall na INmusicu 

Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Netko mi je rekao da su Škoti i Hrvati jako slični po energiji, pa me to jako veseli - ispričala nam je te dodala kako je i večer prije uživala u specijalitetima. 

- Imala sam priliku otići u tradicionalni dalmatinski restoran i rekla sam konobaru da nam donese sve s menija! Najviše su me oduševili uštipci za predjelo, a kasnije sarme! I vina su vam fantastična - priznala nam je. 

Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu
Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Jedna od njezinih najpoznatijih pjesama 'Suddenly I See', ima gotovo neraskidivu povezicu s filmom 'Vrag nosi Pradu'. Pitali smo je je li pogledala nastavak filma koji je izašao nedavno. 

- Naravno da jesam! Zvali su me da napišem pjesmu i za novi film, i napisala sam, ali je nisu uvrstili - rekla nam je te dodala kako joj je smiješno što ta pjesma mnoge asocira na modu i Vogue, a ona koja ju je napisala je, kako kaže - punkerica! 

- Kad sam napisala tu pjesmu za film nisam mogla ni zamisliti da će 'Vrag nosu Pradu' doživjeti toliki uspjeh, a samim time i moja pjesma - ispričala je. Sama pjesma izašla je na albumu 'Eye to the Telescope' koji ove godine slavi 20. obljetnicu. Kantautorica ističe kako ju najviše iznenađuje što ljudi i dalje 'pjevaju te pjesme'. 

Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu
Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Ljudi koji su taj album slušali kad je tek izašao - sad već imaju djecu, koja isto slušaju taj album. Često mi prilaze mladi ljudi i govore kako su odrasli uz pjesme s tog albuma. Stvarno to nisam nikada očekivala - rekla je. 

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