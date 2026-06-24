KT Tunstall uživala u Zagrebu! 'Naručila sam sve s menija u restoranu, oduševile me sarme'

Škotska kantautorica KT Tunstall je prvog dana INmusica oduševila publiku koja se okupila čuti njezine hitove na World Stageu na zagrebačkom Jarunu. Bio je to njezin prvi nastup u Hrvatskoj, a uoči koncerta je za 24sata otkrila kako je jako uzbuđena stati pred publiku.

POGLEDAJTE GALERIJU: KT Tunstall na INmusicu

- Netko mi je rekao da su Škoti i Hrvati jako slični po energiji, pa me to jako veseli - ispričala nam je te dodala kako je i večer prije uživala u specijalitetima.

- Imala sam priliku otići u tradicionalni dalmatinski restoran i rekla sam konobaru da nam donese sve s menija! Najviše su me oduševili uštipci za predjelo, a kasnije sarme! I vina su vam fantastična - priznala nam je.

Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Jedna od njezinih najpoznatijih pjesama 'Suddenly I See', ima gotovo neraskidivu povezicu s filmom 'Vrag nosi Pradu'. Pitali smo je je li pogledala nastavak filma koji je izašao nedavno.

- Naravno da jesam! Zvali su me da napišem pjesmu i za novi film, i napisala sam, ali je nisu uvrstili - rekla nam je te dodala kako joj je smiješno što ta pjesma mnoge asocira na modu i Vogue, a ona koja ju je napisala je, kako kaže - punkerica!

- Kad sam napisala tu pjesmu za film nisam mogla ni zamisliti da će 'Vrag nosu Pradu' doživjeti toliki uspjeh, a samim time i moja pjesma - ispričala je. Sama pjesma izašla je na albumu 'Eye to the Telescope' koji ove godine slavi 20. obljetnicu. Kantautorica ističe kako ju najviše iznenađuje što ljudi i dalje 'pjevaju te pjesme'.

Zagreb: KC Tunstall nastupio na Inmusic festivalu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Ljudi koji su taj album slušali kad je tek izašao - sad već imaju djecu, koja isto slušaju taj album. Često mi prilaze mladi ljudi i govore kako su odrasli uz pjesme s tog albuma. Stvarno to nisam nikada očekivala - rekla je.