Kubrickova kultna Odiseja slavi 50 godina: I dalje impresionira

Epski film '2001: Odiseja u svemiru' koji je iz temelja promijenio znanstvenu fantastiku, već 50 godina fascinira filmoljupce i znanstvenike, a u nedjelju je na filmskom festivalu u Cannesu svečano projicirana obnovljena 70 milimetarska vrpca originala tog remek djela Stanleya Kubricka.

Foto: promo

Monolit koji još nije otkrio sve svoje tajne, svemirski brod koji krstari orbitom uz zvuke 'Na lijepom, plavom Dunavu'. Daleko od letećih tanjura i svemiraca, Kubrick je revolucionirao žanr znanstvene fantastike sinkronizirajući sliku i zvuk kao nitko prije njega, u filmu u kojem su dijalozi i akcija u posve drugom planu.

- Ako shvatite '2001', to znači da nismo uspjeli - rekao je svojedobno autor Arthur C. Clarke, koscenarist filma.

Foto: Twitter/Screenshot

- Još uvijek ne znamo jesmo li sami u svemiru ili negdje postoji inteligentni izvanzemaljski život. Baveći se tim pitanjima, film nam se obraća danas kao što je to činio 1968. - kaže Nils Daniel Peiler, jedan od kustosa izložbe posvećene Odiseji u Muzeju filma u Frankfurtu koja traje do 23. rujna.

Bio je to najskuplji znanstveno-fantastični film svoga vremena s produkcijom od deset milijuna dolara, a snimanje i montiranje trajalo je tri godine. Bez '2001' vjerojatno ne bi bilo 'Ratova zvijezda' i 'Bliskih susreta treće vrste'.

Foto: Calimero Sport

- Film me je opčinio, a tada su znanstvenu fantastiku počeli shvaćati ozbiljno - rekao je redatelj George Lucas (73) dokumentarcu 'Standing on the shoulders od Kubrick' iz 2007.

- Odiseja je nadahnula niz reklama i klipova, osobito parodije na HAL 9000, inteligentni kompjutor koji želi ovladati ljudima - rekao je o svome doživljaju Kubrickova remek djela Britanac Christopher Nolan (47), redatelj 'Inceptiona', 'Interstellara' i 'Dunkirka':

Foto: Lauren Hurley/Press Association/PIXSELL

Za brojne obožavatelje radi se o nezaboravnom putovanju kroz prostor i vrijeme.

- Gledanje filma na velikom platnu jedinstveno je iskustvo. Da bi film uspio, mora potpuno obuzeti gledatelje - rekao je američki filmski kritičar Roger Ebert (70).

- Slavna scena svemirskog broda koji se okreće u orbiti 'jedan je od onih rijetkih trenutaka kada doista povjerujete kako vas filmovi mogu odvesti u neku drugu dimenziju' - ističe Ebert.

Foto: promo

Za redatelja Gaspara Noéa (54), 'Enter the void', 'Love', još jednog kreatora intenzivnih kino iskustava koji je film otkrio u šestoj godini života, '2001' je ni manje ni više nego 'najbolje putovanje pod utjecajem kino LSD-a'.

Kubrickov film vole i ovisnici o drogi, koji su ga znali gledati i po nekoliko puta radi hipnotičkih scena, posebno one kada astronaut David Bowman prolazi Stargate, 'iza beskonačnog'.

Poput kakvog vizionara, film sadrži dotad neviđene snimke Mjeseca i Zemlje. Prikazan je, naime, u travnju 1968., nekoliko mjeseci prije misije Apollo 8 i posebno Apollo 11 u kojoj je čovjek prvi put prošetao Mjesecom.

Da bi stvorio sa znanstvenog stajališta vjerodostojan svemir, Kubrick je surađivao s NASA-om i brojnim tvrtkama poput IBM-a, American Expressa i Nikona.

Foto: promo

- Njegove inovacije aktualnije su danas nego ikada prije - kaže Nils Daniel Peiler koji dodaje i da su videopozivi preko Skypea, beskontaktno plaćanje, ili međunarodna svemirska postaja samo neke od stvari koje je Kubrick stvorio puno prije.

- Dr. Floyd u 'Odiseji videopozive plaća kreditnom karticom. Umjetna inteligencija se u današnje vrijeme ubrzano razvija, a identifikacija glasom već je postala dio naše svakodnevice - dodao je.

Foto: promo

Znanstvena zajednica filmu je već odala počast 1970. kada je zapovjedni modul Apolla 13 nazvala Odiseja.

Tema: FILM