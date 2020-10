'Kućanica' odradila kaznu zbog mita: Neka mi oproste studenti

Njezin menadžer potvrdio je kako je Huffman odradila dug društvu te da se jedva čeka vratiti normalnom životu i svojim uobičajenim poslovnim obavezama. Dio američke javnosti smatra kako je kazna bila preblaga.

<p>Glumica <strong>Felicity Huffman</strong> (57), dobitnica prestižne nagrade Emmy, koja se proslavila ulogom u 'Kućanicama', osuđena je prije godinu dana za davanje mita fakultetu i falsificiranje prijemnog ispita svoje starije kćeri u velikom skandalu, u kojem se našla još nekolicina poznatih američkih TV lica.</p><p>Za to je Huffman dobila svega dva tjedna zatvora, no još godinu dana bila je pod posebnim policijskim nadzorom, morala je platiti kaznu u protuvrijednosti od oko 200.000 kuna te je dobila 250 sati dobrotvornog rada. </p><p>Sve to, tvrdi njezin menadžer za magazin People, Huffman je sada odradila i jedva se čeka vratiti normalnom životu i svojim uobičajenim poslovnim obavezama. </p><p>- Iskreno mi je žao studenata, škola i sveučilišta koji su u problemima zbog mojih postupaka. Preuzimam potpunu odgovornost za svoje postupke - pokajala se još ranije Huffman, nakon što je saznala svoju kaznu. </p>