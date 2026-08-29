Kućna pomoćnica otkrila što se sve događa iza zatvorenih vrata Lepe Brene i Bobe Živojinovića

Javnost desetljećima zanima svaki detalj iz privatnog života Lepe Brene, jedne od najvećih regionalnih zvijezda. Uvid u to kakva je pjevačica kad se ugase kamere nedavno su dale njezine bivše kućne pomoćnice, koje su u medijskim istupima otkrile dosad nepoznate detalje o životu u domu obitelji Živojinović.

Foto: Instagram

Osjećala sam se kao dio obitelji

Jedna od žena koja je godinama radila u Breninoj vili na Bežanijskoj kosi, a željela je ostati anonimna, tvrdi da iz tog doma nosi isključivo lijepe uspomene. Revoltirana pričama da je pjevačica "cicija", odlučila je podijeliti svoje iskustvo za Kurir.

​- U toj kući sam bila maksimalno poštovana. Svi su predivni ljudi, puni razumijevanja i topline. Od prvog dana sam osjetila poštovanje i neku posebnu energiju - izjavila je, dodavši da se osjećala kao član obitelji, a ne kao obična zaposlenica. Često je, kaže, dobivala darove i male znakove pažnje koji su joj mnogo značili.

Kuhinja je Bobin teritorij

Posebno zanimljiv detalj koji je otkrila jest da se glazbena diva ne bavi kućanskim poslovima.

​- Iskreno, ne dira ništa po kući. I realno, zašto bi? Cijeli život je radila i stvarala, pa je potpuno prirodno da danas uživa - ispričala je pomoćnica. Ulogu glavnog kuhara u obitelji preuzeo je Brenin suprug Slobodan Boba Živojinović. ​Kako tvrdi bivša zaposlenica, kuhinja je njegov teritorij i u toj se ulozi odlično snalazi. I sama pjevačica je jednom prilikom potvrdila da su za pripremu blagdanskih trpeza zaduženi muškarci u kući.

- Nekako su me diskreditirali i rekli su mi da nisam toliko sjajna, tako da sam ja odmah predala tu štafetu - našalila se Brena u jednoj emisiji.

Foto: Instagram

'Zahvaljujući njoj, moja djeca su završila fakultete'

Pomoćnice su posebno istaknule Breninu velikodušnost, ne samo kroz darove, već i kroz konkretnu pomoć. Jedna od njih tvrdi da je zahvaljujući pjevačici uspjela školovati svoju djecu.

​- Kad god bih završila s poslom i krenula kući, ona bi mi spremila hranu, voće, sokove, slatkiše. Nije htjela ni čuti da idem praznih ruku. O garderobi da ne govorim. Čak je kupovala i kapute za mene i moje kćeri - otkrila je druga bivša zaposlenica. Osim brige za zaposlenike, bivše pomoćnice opisuju i topao odnos koji Brena gaji prema snahi Aleksandri Prijović, supruzi njezinog posinka Filipa. Iako se u medijima godinama nagađalo o njihovoj dinamici, svjedokinja izbliza tvrdi da među njima vlada velika bliskost i poštovanje.

​- Priju tretira s puno ljubavi i golema joj je podrška. Ponosna je na nju i vidi se koliko joj znači - zaključila je.

*uz korištenje AI-ja