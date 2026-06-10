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LUKSUZ UZ OCEAN

Lepa Brena prodala svoju vilu u Miamiju: Poznato je i za koliko

Piše Maša Mai Čigir,
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Lepa Brena prodala svoju vilu u Miamiju: Poznato je i za koliko
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Zagreb: Pjevačica Lepa Brena na druženju s novinarima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Regionalna zvijezda Lepa Brena i njen suprug, bivši srpski tenisač, Slobodan Živojinović prodaju svoju velebnu obiteljsku rezidenciju na obali Miamija.

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Pjevačica Lepa Brena i njen suprug Slobodan Živojinović prodali su svoju luksuznu vilu u Miamiju, doznaje Slobodna Dalmacija. Vila se nalazi uz Atlantski ocean, a vlasnici mogu direktno ući u svoj dom s jahte. Kada su je prvi put stavili u prodaju prije nekoliko godina, za nju su tražili 16,9 milijuna dolara. Kasnije su snizili cijenu na 14,6 milijuna, a sada su je prodali za 14,2 milijuna dolara. 

Foto: screenshot/Instagram

Poznati estradni par je vilu kupio 2012. godine te im je godinama služila kao savršen bijeg od glamura koji ih prati na Balkanu. Izvor za Dnevni avaz otkriva kako je upravo Miami omiljena destinacija obitelji Živojinović, no svejedno su se odlučili staviti ju na prodaju. 

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- Brena tamo odlazi da se odmori, ali usput obavlja i sve kućne poslove jer nema poslugu ni kuhare. Kada napusti Balkan, Brena je sasvim obična. Nije opterećena time što je u svijetu uglavnom prepoznaju ljudi s naših prostora - rekao je izvor. 

Foto: Instagram

New York Post prenosi kako se vila sastoji od šest spavaćih soba, sedam kupaonica, dvije kuhinje te otvorenog bara do kojega se dolazi liftom. Dodatni sadržaj koji vila nudi su bazen, jacuzzi, krovni travnjak, ljetna kuhinja te pogled na ocean iz gotove svake sobe. Garaža je klimatizirana te ima mjesta za čak šest automobila. Imanje se nalazi u elitnom susjedstvu te je okruženo domovima svjetskih zvijezda, a agenti za nekretnine također navode kako se imanje nalazi u jednoj od najšarmantnijih ulica u gradu. ​​​​​​Fotografije možete pogledati OVDJE

Lepa Brena je ranije govorila o svom načinu života, ističući da zbog brojnih poslovnih obaveza rijetko boravi na jednom mjestu.

- Volim doći u Srbiju zato što moja djeca vole biti tu, a gdje su oni, tu mi je dom. Nažalost, nigdje ne mogu ostati dugo. U principu najviše volim boraviti u Miamiju, ali meni ni posao ne da mira. Ako ćemo iskreno, najviše boravim u automobilu, hotelu i avionu. Meni kuća ne treba, više mi treba veliki kamper na dva kata da ima spavaće sobe da povedem frizera, šminkera, masera i dvije-tri prijateljice - rekla je pjevačica.

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