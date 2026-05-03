Kuha se u HNK2, najavljuju hit!

Riječ je o prvoj dramskoj premijeri u novom prostoru HNK2, projektu koji od početka okuplja vrhunski autorski tim i ansambl, a atmosfera s proba sugerira kako se rađa kazališni hit.

Predstavu režira Matija Ferlin, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja i koreografa, čije se autorsko čitanje već pokazuje kao snažno, inovativno i vizualno iznimno sugestivno. Dramaturgiju potpisuje Goran Ferčec, a scenografiju oblikuje Mauricio Ferlin. Za kostimografiju su zaslužni Matija Ferlin i Desanka Janković, a snažan zvučni identitet predstave gradi skladatelj i oblikovatelj zvuka Miodrag Gladović Mijo. Vizualni dojam dodatno zaokružuje oblikovatelj svjetla Anton Modrušan.

Foto: Jelena Janković

Radnja prati posljednje dane kraljice Marije Stuart, zatočene i suočene s neizbježnom presudom, dok Schiller u središte postavlja njihov zamišljeni susret, povijesno neostvaren, ali dramski iznimno snažan. Upravo u tom susretu, u ovom izvedbenom konceptu, dodatno ogoljenom i fokusiranom na glumačku prisutnost, sudaraju se dvije vizije vlasti: racionalna i suzdržana Elizabeta te strastvena i impulzivna Maria.

Predstava okuplja istaknuti ansambl Drame HNK u Zagrebu, koji čine Nina Violić, Jadranka Đokić, Luka Dragić, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Livio Badurina, Marin Stević, Ivan Jončić, Alen Šalinović, Iva Mihalić, Tesa Litvan i Fabijan Komljenović te Domagoj Ikić. Intendantica HNK u Zagrebu dr. sc. Iva Hraste Sočo ističe važnost ove premijere:

- Iznimno nam je važno da upravo ovakvim inovativnim scenskim čitanjem jednog od najnagrađivanijih redatelja i koreografa imamo prvu dramsku premijeru u HNK2. Riječ je o predstavi koja pomiče granice dramskog izraza i potvrđuje našu ambiciju da HNK 2 postane scena suvremenog, hrabrog i umjetnički relevantnoga kazališta.