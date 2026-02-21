Intendantica Iva Hraste Sočo: Budućnost kazališta je 2. scena

Nova scena HNK 2 predstavlja povijesni infrastrukturni iskorak središnje nacionalne kazališne kuće i jedan od najvažnijih suvremenih kulturnih projekata u Hrvatskoj u novije vrijeme. Smještena u Ulici Božidara Adžije, nova zgrada je prošlog studenoga otvorila prostor drugačijem, fleksibilnom i produkcijski zahtjevnijem kazalištu - kazalištu koje odgovara potrebama umjetnika 21. stoljeća.

Već na otvorenju, održanom pod nazivom 'Slava umjetnosti 2.0', bilo je jasno da HNK 2 donosi spoj tradicije i suvremenosti. Stotine građana, umjetnika i visokih uzvanika okupili su se kako bi svjedočili početku rada scene koja redefinira mogućnosti izvedbenih umjetnosti u Zagrebu.

Zagreb: Svečano otvorenje nove scene HNK2 programom "Slava umjetnosti 2.0" | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ubrzo potom održane su i prve premijere i reprize koje su potvrdile produkcijski potencijal prostora te izazvale snažan interes publike i struke.

HNK 2 zamišljen je kao modularna, transformabilna scena - prostor koji se može prilagođavati različitim formatima: dramskim, opernim, plesnim, multimedijalnim i interdisciplinarnim projektima. Gledalište ima oko 320 mjesta s pomičnim tribinama, dok zatvaranjem orkestralne rupe kapacitet može doseći oko 350 posjetitelja. Upravo ta fleksibilnost omogućuje intimne formate, ali i produkcijski kompleksnije izvedbe.

Nova scena s više lica

Tehnološka opremljenost scene među najsuvremenijima je u regiji. Sustav od 72 elektromotora pokreće više od 400 sajli i lančanica, čime se omogućuje brza i precizna scenografska transformacija. Na raspolaganju su 52 scenska cuga na kojima vise kulise i rasvjetna tijela, dok rasvjetni park čini 555 reflektora. Zvukovni sustav obuhvaća 92 zvučnika i 123 mikrofona, čime je osigurana visoka razina produkcijske kontrole i kvalitete za različite izvedbene formate.

Projekt nove zgrade realiziran je uz snažnu institucionalnu podršku Vlade RH. Vrijednost same izgradnje iznosila je oko 25 milijuna eura, financiranih iz državnog proračuna, dok ukupna vrijednost radova, uključujući izgradnju nove i obnovu postojećih zgrada koje su zaštićeno kulturno dobro, doseže oko 45 milijuna eura. Time HNK 2 predstavlja ne samo umjetnički nego i urbani razvojni projekt.

- Nova scena HNK 2 jedan je od najvažnijih projekata realiziranih u ovome mandatu te predstavlja snažan infrastrukturni i umjetnički iskorak Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Ovaj prostor nastao je iz potrebe da umjetnicima omogućimo suvremene produkcijske uvjete, ali i da publici otvorimo kazalište novih formata, susreta i estetskih iskustava. I ovom prilikom posebno zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske koje je iniciralo izgradnju nove scene te kontinuirano pružalo stručnu i institucionalnu podršku. Jednako tako, zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na izravnoj i odlučnoj potpori projektu, osobito predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, čija je podrška bila ključna za realizaciju ove investicije - rekla je dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica zagrebačkog HNK.

Foto: Luciano Peritore

Nova scena već sad pokazuje da ima više lica: umjetničko, produkcijsko, eksperimentalno, edukativno i društveno. Ona omogućuje razvoj novih umjetničkih formata, međunarodne koprodukcije i otvaranje kazališta prema publici koja traži suvremena iskustva. HNK 2 stoga nije samo nova pozornica, to je platforma za budućnost kazališta.

U vremenu ubrzanih promjena, HNK 2 potvrđuje da institucionalno kazalište može biti istodobno tradicijsko i suvremeno. Kao modularna scena posljednje generacije, opremljena vrhunskom tehnologijom i osmišljena kao otvoreni kreativni sustav, HNK 2 predstavlja prostor koji omogućuje umjetnosti da se razvija, transformira i susreće s publikom na nove načine.

Dodatni izvedbeni prostor

Posebno mjesto u programu nove scene zauzima mjuzikl 'Cabaret', projekt koji simbolički i produkcijski objedinjuje operu, dramu i balet. Kao zajednička produkcija triju umjetničkih grana HNK u Zagrebu, 'Cabaret' je postao jedan od prvih naslova koji je pokazao puni potencijal HNK 2: fleksibilnost prostora, tehničke mogućnosti i umjetničku suradnju ansambala. Već mjesecima riječ je o prepoznatljivoj, nagrađivanih i rasprodanoj predstavi.

Zagreb: Na novoj sceni Hrvatskoga narodnog kazališta, HNK2 premijerno izveden mjuzikl "Cabaret" | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Uz 'Cabaret', nova scena razvija kontinuirani dramski program. Među naslovima koji dolaze ističu se 'Fafarikul' te uskoro 'Zločin i kazna', dok je publika već imala priliku vidjeti produkciju 'Kralj Gordogan', koja je dodatno naglasila estetsku i produkcijsku širinu prostora. Program je zamišljen kao dinamičan repertoarni niz koji kombinira velike naslove, suvremene interpretacije i eksperimentalne formate.

Do kraja sezone planirana je i suvremena baletna produkcija, kao i operne produkcije 'Stanac' i 'Seviljski brijač', čime se dodatno potvrđuje ideja HNK 2 kao zajedničke platforme svih umjetničkih sektora kuće. Upravo takav model, u kojem opera, drama i balet zagrebačkog HNK ravnopravno oblikuju program, predstavlja jednu od ključnih vrijednosti nove scene.

Kroz 'Cabaret' i niz naslova koji čine njegov program, HNK 2 jasno se profilira kao prostor susreta različitih umjetničkih jezika. Time nova scena ne funkcionira samo kao dodatni izvedbeni prostor, nego kao laboratorij suradnje, mjesto kontinuirane produkcije i platforma na kojoj se razvija budući repertoarni identitet kazališta.

- HNK 2 nije samo nova pozornica, to je prostor budućnosti našega kazališta, mjesto suradnje Opere, Drame i Baleta, te platforma za razvoj novih umjetničkih praksi. Vjerujem da će ova scena dugoročno oblikovati repertoar, potaknuti još intenzivnije međunarodne suradnje i dodatno učvrstiti ulogu HNK u Zagrebu kao središnje nacionalne kazališne institucije - dodala je dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica zagrebačkog HNK, koja je ovoga četvrtka primila ugledno priznanje 'Tihomir Premužak' za pozitivan društveni utjecaj, koje dodjeljuje Hrvatska udruga menadžera i poduzetnika HUM-CROMA menadžerima godine.

Foto: Luciano Peritore