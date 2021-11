Renata Kukoč, supruga Tonija Kukoča (53), legendarnog splitskog košarkaša, trostrukog osvajača NBA prstena i trostrukog osvajača Eurolige, koji je 'ušao' u Kuću slavnih, ispričala je kako je izgledao njihov prvi susret.

- Bilo je to osamdeset i neke u srednjoj školi, u Hrvatskoj. Bila sam s prijateljicom i rekla joj: Sjećaš se onog visokog dečka, slijedi ga! Cijeli bi razred došao gledati utakmicu, a on bi mi rekao: 'Svi su bili tamo osim tebe.' Mene to nije baš toliko zanimalo - ispričala je Renata.

Par se vjenčao 1992., a godinu dana kasnije preselili su se u Ameriku. Imaju dvoje djece, sina Marina (27) i kćer Stelu (23).

- Najveća hvala ide mojim roditeljima, ocu Anti, majki Radojki i sestri Sandri, za velike žrtve i stalnu ljubav i podršku. Mojoj djeci, sinu Marinu i kćeri Steli, volim vas i ponosan sam na vas. Mojoj supruzi, srednjoškolskoj ljubavi, znamo se jako dugo, bila si sa mnom od početka, u svim usponima i padovima, sve smo prošli zajedno. Volim te - rekao je Kukoč u rujnu na ceremoniji povodom ulaska u Košarkašku kuću slavnih, a supruga mu je iz publike poslala poljubac.