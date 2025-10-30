Obavijesti

Show

Komentari 0
NIJE OČEKIVALA

Kulinarski par iz Masterchefa se zaručio! Objavili dirljiv video...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Kulinarski par iz Masterchefa se zaručio! Objavili dirljiv video...
2
Foto: Instagram/

Sanja i Sead, koji su se upoznali tijekom snimanja popularnog showa, svoje obožavatelje iznenadili su divnim vijestima

Sanja Cukon i Sead Bojić, par koji se upoznao prilikom sudjelovanja u 'Masterchefu', jučer se zaručio. Sretnu vijest objavili su na svojim Instagram profilima, a s pratiteljima su podijelili zanimljiv video.

LJUBAV IDE KROZ ŽELUDAC... Sanja i Sead iz 'MasterChefa' su zajedno bili u Sarajevu: 'Dom je gdje god se nalazim s tobom'
Sanja i Sead iz 'MasterChefa' su zajedno bili u Sarajevu: 'Dom je gdje god se nalazim s tobom'

Video započinje kadrovima Bojića koji obožavateljima poručuje kako će zaprositi svoju djevojku koja to ne očekuje. Kasnije se vidi i sam trenutak prošnje, kada je Sead, nakon što je Sanji predao ogroman buket, kleknuo na jedno koljeno i izvadio prsten. Cukon, koja je bila uvjerena da snimaju reklamu, shvativši što se dogodilo vrisnula je te rekla 'da' dok su joj niz obraze curile suze radosnice.

U komentarima su se nanizale reakcije obožavatelja koji su sretnom paru čestitali na zarukama. 'Božeeee, kako ste dragi i lijepi zajedno... rasplakala se od toliko emocija... sreću i zdravlje vam želim, sve ostalo imate', 'Divno! Sretno, baš sam navijala za vas od prvog trenutka kad ste objelodanili da ste skupa', 'Divni ste, svu sreću svijeta želim vam od srca', 'Sretni bili ovako zauvijek', samo su neki od njih.

'SLAŽEMO SE KAO PAS I MAČKA' Sanja i Sead iz 'MasterChefa' o vezi: Odmah je bilo kemije, ali smo čekali da izađemo iz showa
Sanja i Sead iz 'MasterChefa' o vezi: Odmah je bilo kemije, ali smo čekali da izađemo iz showa

Sanja i Sead upoznali su se prilikom sudjelovanja u 11. sezoni kulinarskog showa 'Masterchef'. Za razliku od Bojića koji je show napustio nešto ranije od nje, novopečena zaručnica osvojila je drugo mjesto. Jednom je prilikom za In magazin ispričala kako joj se Sead svidio čim su se sreli na galeriji, a osim ljubavi prema kuhanju spojio ih je i sličan pogled na svijet.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

'Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmijehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas', priznala je tada objasnivši kako su se morali izboriti s mnogim preprekama: 'Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom. I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to'.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet
AJME...

Sydney Sweeney bez grudnjaka u prozirnoj haljini. Pao internet

Lijepa glumica Sydney Sweeney, za koju mnogi govore da je seks simbol današnjice, je u srijedu došla na događaj 'Power of Women' u Los Angelesu. Ovoga puta se ljepotica odlučila na 'golu haljinu', u kojoj se pojavila bez grudnjaka...
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025