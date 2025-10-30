Kulinarski par iz Masterchefa se zaručio! Objavili dirljiv video...

Sanja Cukon i Sead Bojić, par koji se upoznao prilikom sudjelovanja u 'Masterchefu', jučer se zaručio. Sretnu vijest objavili su na svojim Instagram profilima, a s pratiteljima su podijelili zanimljiv video.

Video započinje kadrovima Bojića koji obožavateljima poručuje kako će zaprositi svoju djevojku koja to ne očekuje. Kasnije se vidi i sam trenutak prošnje, kada je Sead, nakon što je Sanji predao ogroman buket, kleknuo na jedno koljeno i izvadio prsten. Cukon, koja je bila uvjerena da snimaju reklamu, shvativši što se dogodilo vrisnula je te rekla 'da' dok su joj niz obraze curile suze radosnice.

U komentarima su se nanizale reakcije obožavatelja koji su sretnom paru čestitali na zarukama. 'Božeeee, kako ste dragi i lijepi zajedno... rasplakala se od toliko emocija... sreću i zdravlje vam želim, sve ostalo imate', 'Divno! Sretno, baš sam navijala za vas od prvog trenutka kad ste objelodanili da ste skupa', 'Divni ste, svu sreću svijeta želim vam od srca', 'Sretni bili ovako zauvijek', samo su neki od njih.

Sanja i Sead upoznali su se prilikom sudjelovanja u 11. sezoni kulinarskog showa 'Masterchef'. Za razliku od Bojića koji je show napustio nešto ranije od nje, novopečena zaručnica osvojila je drugo mjesto. Jednom je prilikom za In magazin ispričala kako joj se Sead svidio čim su se sreli na galeriji, a osim ljubavi prema kuhanju spojio ih je i sličan pogled na svijet.

Foto: Sanja Cukon/Instagram

'Sead me je osvojio svojom osobnošću, osmijehom, neiskvarenošću, podrškom, mindsetom, kuhanjem, idejama, energijom, a naravno dogodila se tu i neka iskra između nas', priznala je tada objasnivši kako su se morali izboriti s mnogim preprekama: 'Na prvu nije bilo nikakve logike - godine, različite države, iskustvo, ali eto na neke stvari ne možeš utjecati jednostavno se dese s nekim razlogom. I usprkos svim preprekama jednostavno znaš da je to to'.

Foto: Sanja Cukon/Instagram