Kultna Carrie se vraća, sada kao serija! Evo gdje je gledati i kad

Krvava maturalna večer, povučena tinejdžerica s telekinetičkim moćima i majka koja je drži pod strogom kontrolom već su desetljećima dio horor povijesti. Sad se Carrie White vraća, ali prvi put u obliku TV serije. Prime Video 7. listopada objavljuje svih osam epizoda nove “Carrie”, nastale prema debitantskom romanu Stephena Kinga iz 1974. godine.

Foto: IMDB

Novu Carrie glumi Summer H. Howell. Do naslovne uloge nije stigla lako, producenti su za nju razmatrali više od tisuću glumica. U ovoj verziji Carrie je cijeli život provela gotovo odsječena od svijeta uz strogu majku Margaret, a nakon očeve smrti odlazi u javnu srednju školu. Ondje postaje meta vršnjaka, no nasilje više ne ostaje samo u školskim hodnicima. Snimke i ponižavanje šire se društvenim mrežama, dok Carrie istodobno počinje otkrivati telekinetičke moći.

Njezinu majku glumi Samantha Sloyan, a u seriji su i Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Amber Midthunder te Matthew Lillard. Iza nove verzije stoji Mike Flanagan, poznat po horor hitovima “The Haunting of Hill House” i “Midnight Mass”. Napisao je seriju, vodi projekt i režirao je prve četiri epizode. Preostale četiri povjerio je Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyri Sedgwick i Hiromi Kamati, a Stephen King sudjeluje kao izvršni producent.

Foto: IMDB

“Carrie” je Kingov prvi objavljeni roman, a najpoznatiju filmsku verziju snimio je Brian De Palma 1976. sa Sissy Spacek. Pola stoljeća poslije ista priča dobiva novu kulisu: mobitele, društvene mreže i viralno nasilje. Prime Video je službeni trailer objavio 9. rujna, a cijela sezona stiže 7. listopada.