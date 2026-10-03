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LEDI KRV U ŽILAMA

Kultna Carrie se vraća, sada kao serija! Evo gdje je gledati i kad

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Kultna Carrie se vraća, sada kao serija! Evo gdje je gledati i kad
Foto: IMDB
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Uskoro stiže osam epizoda nove serije ‘Carrie’ prema romanu Stephena Kinga, a glavnu junakinju ovoga puta tumači Summer H. Howell

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Krvava maturalna večer, povučena tinejdžerica s telekinetičkim moćima i majka koja je drži pod strogom kontrolom već su desetljećima dio horor povijesti. Sad se Carrie White vraća, ali prvi put u obliku TV serije. Prime Video 7. listopada objavljuje svih osam epizoda nove “Carrie”, nastale prema debitantskom romanu Stephena Kinga iz 1974. godine.

Foto: IMDB

Novu Carrie glumi Summer H. Howell. Do naslovne uloge nije stigla lako, producenti su za nju razmatrali više od tisuću glumica. U ovoj verziji Carrie je cijeli život provela gotovo odsječena od svijeta uz strogu majku Margaret, a nakon očeve smrti odlazi u javnu srednju školu. Ondje postaje meta vršnjaka, no nasilje više ne ostaje samo u školskim hodnicima. Snimke i ponižavanje šire se društvenim mrežama, dok Carrie istodobno počinje otkrivati telekinetičke moći.

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Njezinu majku glumi Samantha Sloyan, a u seriji su i Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Amber Midthunder te Matthew Lillard. Iza nove verzije stoji Mike Flanagan, poznat po horor hitovima “The Haunting of Hill House” i “Midnight Mass”. Napisao je seriju, vodi projekt i režirao je prve četiri epizode. Preostale četiri povjerio je Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyri Sedgwick i Hiromi Kamati, a Stephen King sudjeluje kao izvršni producent.

Foto: IMDB

“Carrie” je Kingov prvi objavljeni roman, a najpoznatiju filmsku verziju snimio je Brian De Palma 1976. sa Sissy Spacek. Pola stoljeća poslije ista priča dobiva novu kulisu: mobitele, društvene mreže i viralno nasilje. Prime Video je službeni trailer objavio 9. rujna, a cijela sezona stiže 7. listopada.

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