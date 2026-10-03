Uskoro stiže osam epizoda nove serije ‘Carrie’ prema romanu Stephena Kinga, a glavnu junakinju ovoga puta tumači Summer H. Howell
Kultna Carrie se vraća, sada kao serija! Evo gdje je gledati i kad
Krvava maturalna večer, povučena tinejdžerica s telekinetičkim moćima i majka koja je drži pod strogom kontrolom već su desetljećima dio horor povijesti. Sad se Carrie White vraća, ali prvi put u obliku TV serije. Prime Video 7. listopada objavljuje svih osam epizoda nove “Carrie”, nastale prema debitantskom romanu Stephena Kinga iz 1974. godine.
Novu Carrie glumi Summer H. Howell. Do naslovne uloge nije stigla lako, producenti su za nju razmatrali više od tisuću glumica. U ovoj verziji Carrie je cijeli život provela gotovo odsječena od svijeta uz strogu majku Margaret, a nakon očeve smrti odlazi u javnu srednju školu. Ondje postaje meta vršnjaka, no nasilje više ne ostaje samo u školskim hodnicima. Snimke i ponižavanje šire se društvenim mrežama, dok Carrie istodobno počinje otkrivati telekinetičke moći.
Njezinu majku glumi Samantha Sloyan, a u seriji su i Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Amber Midthunder te Matthew Lillard. Iza nove verzije stoji Mike Flanagan, poznat po horor hitovima “The Haunting of Hill House” i “Midnight Mass”. Napisao je seriju, vodi projekt i režirao je prve četiri epizode. Preostale četiri povjerio je Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyri Sedgwick i Hiromi Kamati, a Stephen King sudjeluje kao izvršni producent.
“Carrie” je Kingov prvi objavljeni roman, a najpoznatiju filmsku verziju snimio je Brian De Palma 1976. sa Sissy Spacek. Pola stoljeća poslije ista priča dobiva novu kulisu: mobitele, društvene mreže i viralno nasilje. Prime Video je službeni trailer objavio 9. rujna, a cijela sezona stiže 7. listopada.
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