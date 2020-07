A post shared by Suzana Mancic (@suzanamancicofficial) on Jul 6, 2020 at 6:21am PDT

Kultna loto djevojka: ‘Supruga nisam vidjela 107 dana, ali sada se zato odlično zabavljamo...’

Najpoznatija loto djevojka Jugoslavije prati situaciju i nerede u Beogradu, događali su se ispod njezinog prozora. U Grčkoj se, kaže, svi pridržavaju mjera, a ljudi ozbiljnije shvaćaju virus i svi se štite.

<p>Usprkos svemu što se događa u Beogradu, moja mlađa kćer Teodora diplomirala je prije četiri dana. Jako sam ponosna mama, rekla nam je <strong>Suzana Mančić</strong> (63).</p><p>Najpoznatija loto djevojka već je deset dana u Grčkoj gdje uživa sa suprugom Simeonom. Poželjeli su se jedan drugog pa je Suzana sjela u auto i krenula na put. Sad odmaraju u malom planinskom selu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Uzbudljivi život Suzane Mančić </strong></p><p>- Živimo u centru i svi ti neredi po ulicama mog grada bili su ispod mog prozora. Naravno, i iz Grčke pratim sve što se događa, ali uz mog Simeona uza sebe, sve je puno lakše. Da nije njega, ne bih napuštala Srbiju. Nismo se vidjeli 107 dana - kaže Suzana.</p><p>Nekad je relaciju od 1000 kilometara vozila u jednom danu. Sad je prespavala u Sjevernoj Makedoniji. Suzana ima skladan brak i ovih je dana proslavila drugu obljetnicu. Suprugu, kaže, nije spremila iznenađenje.</p><p>- Namjeravali smo okupiti prijatelje iz cijelog svijeta i napraviti zabavu povodom naše dvije godine braka. Nažalost, takvo slavlje je propalo - priča Suzana.</p><p>Slavlje, koje je trebalo biti veliko, radi korone se pretvorilo u intimno, romantično. Samo njih dvoje i Suzanin pas. Mančić kaže da je bilo jako romantično, a zabavljao ih je njezin ljubimac.</p><p>- Silno se zabavljamo svaki put gledajući ga što radi po planinama. Ganja lisice, pokušava loviti ježeve, a imao je i okršaj s jazavcem - smije se Suzana.</p><p>Prvi val korone provela je u izolaciji u Beogradu. Nije se žalila na karantenu, prihvatila je situaciju kakva jest. Gledala je ljude kako umiru po svijetu i živjela kako je stožer odredio. Poštovala je, kaže svaku, pa i najmanju odredbu. Sa suprugom se nekoliko puta dnevno čula, pokazivala mu pustoš grada, ali i one bahate, koji su kršili pravila i možda širili zarazu. Sad je tužna jer se u regiji izgubila kontrola i da je korona uzela maha. Brine je mnoštvo smrtnih slučajeva u Srbiji i okolnim zemljama, smatra da se dogodio totalni pad kontrole nad virusom. Kaže da u Grčkoj nije tako.</p><p>- Ovdje nema novih slučajeva, jako su disciplinirani i to se pokazalo dobrim. Konobari, kao i vlasnici svih taverni u koje smo ušli, obvezno nose maske - priča Suzana. </p><p>Dane provode uživajući na suncu, rado sjede na terasi i gledaju u more. Doma će se, kaže, vratiti tek krajem kolovoza.</p><p>Nekadašnja seks bomba nema tabu tema. Govorila je i o najneobičnijim mjestima gdje je vodila ljubav. Dobar seks imala je na stepenicama.</p><p>- Preporučujem to svima jer je bilo uzbudljivo i strastveno. Ništa me nije smetalo, niti žuljalo, toliko je bilo lijepo - rekla je prije pet godina srpskim medijima.</p><p>Nerijetko je pričala i o orošavanju vagine na sto je odlazila u isto vrijeme. Pohvalila se i da je njezinom Simi to dobro, da im je nakon tretmana fantastično u krevetu. </p>