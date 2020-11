Kulturno-zabavna manifestacija 'I mi smo zvijezde' bit će online

<p>Udruga invalida rada Zagreba (dalje: UIR Zagreba) svoje će šeste “Zvijezde” – produkciju klupskih aktivnosti, ove godine održati virtualno – sukladno epidemiološkim preporukama. Priredba će biti objavljena u tri dijela i bit će objavljivane tri dana – 9., 10. i 11. prosinca. Sve će objave biti dostupne i besplatne za pregledavanje na You Tube kanalu UIR Zagreba te Facebook i Instagram profilima UIR Zagreba. Pokrovitelj priredbe je Hrvatsko društvo skladatelja, a sufinancirana je od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kroz trogodišnji program “Kul-tururanje”, odobrenog kroz natječaj navedenog Ministarstva “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge” za razdoblje od 2020. do 2023. godine.</p><p>Nažalost, zbog situacije koju nam je nametnula pandemija virusa Covid-19, morali smo otkazati dvije priredbe – u Zagrebu i u Sisku (s obzirom na to da je Udruga invalida rada grada Siska partner na programu “Kul-turiranje). Želja nam je, kao i svake godine, radošću, smijehom i dobrim željama za Božić i Novu godinu, darivati članove UIR Zagreba te sve ljude dobre volje koji će, nadamo se, uživati u retrospektivi pojedinih točaka predstave “I mi smo zvijezde” od 2015. do 2019. godine, a koje su proizašle iz mnogobrojnih radionica koje UIR Zagreba svakodnevno organizira za svoje članove s ciljem poboljšanja kvalitete njihova života. Bit će tu izabranih plesnih, dramskih i pjevačkih izvedbi članova UIR Zagreba – polaznika klupskih radionica koji svake godine vrijedno rade i vježbaju te usprkos invaliditetu, oštećenju i bolovima publici donose najbolje od sebe.</p><p>- Nadamo se da će dobre želje za predstojeće božićne blagdane i sretnu Novu godinu virtualnim putem doprijeti do svih koji nas ove godine budu bodrili iz svojih domova - izjavila je predsjednica UIR Zagreba, Nada Vorkapić.</p>