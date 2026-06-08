'Kumovi' idu na pauzu: Evo što će biti večeras u zadnjoj epizodi

Večeras je na rasporedu posljednja epizoda „Kumova“, omiljene domaće serije koja se privremeno oprašta od malih ekrana, a gledatelji nove epizode mogu očekivati već početkom jeseni. Prije nego što se omiljeni Zaglavčani nakratko pozdrave s gledateljima, u večerašnjoj epizodi očekuju ih nove nesuglasice i neočekivana iznenađenja.

Foto: Nova TV

Jadranka je ljuta na oca jer Miljenko želi povući proizvode sa štandova. Tijekom rasprave o novonastaloj situaciji, Miljenko ne skriva razočaranje te Jadranki predbacuje da je u životu mogla postići mnogo više.

U međuvremenu, Marko uvjerava Milicu da nije mamuran. Budući da njih dvoje nekamo zajedno odlaze, a on nema pojma kamo, pokušava od Martina i Ive doznati što ga očekuje. Milica, pak, Ivi govori kako ona i Marko idu na masažu, no kada stigne na dogovorenu adresu, Marko shvaća da ga je ponovno uspjela preveslati.

Foto: Nova TV

Ni kod Stanislava nije ništa mirnije. Nakon što otkrije da Spomenka u Sinju neumorno troši novac njegovom karticom, zaključuje kako joj hitno treba nova zanimacija. U pokušaju da obuzda njezinu potrošnju, odlučuje joj pronaći posao.