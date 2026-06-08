Obavijesti

Show

Komentari 0
POZNATO I KAD SE VRAĆAJU

'Kumovi' idu na pauzu: Evo što će biti večeras u zadnjoj epizodi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
'Kumovi' idu na pauzu: Evo što će biti večeras u zadnjoj epizodi
3
Foto: Nova TV

Ne propustite posljednju epizodu „Kumova“, prije ljetne pauze, večeras od 20:15 na Novoj TV!

Admiral

Večeras je na rasporedu posljednja epizoda „Kumova“, omiljene domaće serije koja se privremeno oprašta od malih ekrana, a gledatelji nove epizode mogu očekivati već početkom jeseni. Prije nego što se omiljeni Zaglavčani nakratko pozdrave s gledateljima, u večerašnjoj epizodi očekuju ih nove nesuglasice i neočekivana iznenađenja.

Foto: Nova TV

Jadranka je ljuta na oca jer Miljenko želi povući proizvode sa štandova. Tijekom rasprave o novonastaloj situaciji, Miljenko ne skriva razočaranje te Jadranki predbacuje da je u životu mogla postići mnogo više.

VEČERAS FINALE Evo što će biti u zadnjoj epizodi prve sezone serije 'Divlje pčele'
Evo što će biti u zadnjoj epizodi prve sezone serije 'Divlje pčele'

U međuvremenu, Marko uvjerava Milicu da nije mamuran. Budući da njih dvoje nekamo zajedno odlaze, a on nema pojma kamo, pokušava od Martina i Ive doznati što ga očekuje. Milica, pak, Ivi govori kako ona i Marko idu na masažu, no kada stigne na dogovorenu adresu, Marko shvaća da ga je ponovno uspjela preveslati.

Foto: Nova TV

Ni kod Stanislava nije ništa mirnije. Nakon što otkrije da Spomenka u Sinju neumorno troši novac njegovom karticom, zaključuje kako joj hitno treba nova zanimacija. U pokušaju da obuzda njezinu potrošnju, odlučuje joj pronaći posao.

DNEVNI PREGLED Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter
SRETNE VIJESTI

Čestitke pristižu! Rodila glumica Martina Stjepanović Meter

Martina je sretnu vijest otkrila na suptilan, ali iznimno emotivan način. Objavila je fotografiju na kojoj njene i suprugove ruke drže sićušnu ručicu njenog malenog dječaka
FOTO Nema niti grudnjak! Tea Tairović nosila prozirnu haljinu, čipka joj je jedva prekrila adute
NOSI LI GAĆICE?

FOTO Nema niti grudnjak! Tea Tairović nosila prozirnu haljinu, čipka joj je jedva prekrila adute

Pjevačica se pojavila u najprovokativnijem izdanju do sada. Naime, na se bi je imala haljinu koja je više otkrivala nego je skrivala. Rijetki su ostali ravnodušni na ove fotke...
FOTO Od djetinjstva do danas: Pogledajte kako se mijenjala Kim Kardashian kroz godine
BILA JE I PLAVUŠA

FOTO Od djetinjstva do danas: Pogledajte kako se mijenjala Kim Kardashian kroz godine

Proslavila se kroz reality show 'Keeping Up with the Kardashians', a serija je završila nakon čak 20 sezona. Nekoć je bila prijateljica i 'potrčko' Paris Hilton, a danas je poduzetnica i bogatašica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026