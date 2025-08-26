Obavijesti

OSVOJILA SRCA GLEDATELJA

'Kumovi' se vraćaju! Poznato je kada stižu nove epizode serije

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Uz intrigantne zaplete, dirljive trenutke i humoristične situacije koje mogu prirediti samo Zaglavčani, Kumovi su spremni ponovno osvojiti srca novih gledatelja

U novim epizodama koje gledatelji s nestrpljenjem iščekuju, stari računi iznova se otvaraju, a tajanstveni posjetitelji donijet će u Zaglave novu dozu nemira. Iako izgleda da Marko i Milica uživaju u svojoj sreći, njihov odnos stavljen je na kušnju, a Ivkino buđenje donijet će šok za sve. Njezino nepredvidivo ponašanje zabrinut će cijelu obitelj otvarajući pitanje: Hoće li se stvari ikada vratiti na staro? Život Macana i Gotovaca ulazi u još burniju fazu.

- Jadranka ostaje vjerna svojoj liniji čuvarice kuće i obitelji. Vinka naravno i dalje voli, ali je isto tako zna i iznervirati. Njih dvoje prolaze kroz tipične obiteljske zavrzlame i zaplete, sve se vrti oko djece, no bit će i puno zanimljivih trenutaka koje će gledatelji tek otkriti -otkriva Daria Lorenci.

Što gledatelje očekuje u novim epizodama, podijelio je i Vladimir Tintor koji već pet sezona tumači lik šarmantnog Aljoše Gotovca.

- Bit će tu i trzavica i pomirenja i zabavnih situacija. Zavrzlame su dio svake obitelji, ali najdraže mi je kad se udruženo borimo protiv neke nepravde ili problema i zaboravimo na neke naše razmirice zarad višeg cilja - otkriva Tintor.

Foto: novaTV

Uz intrigantne zaplete, dirljive trenutke i humoristične situacije koje mogu prirediti samo Zaglavčani, Kumovi su spremni ponovno osvojiti srca novih gledatelja, ali i onih koji ih vjerno prate već pet sezona, držeći nevjerojatnu gledanost.

- Često se pitamo u čemu leži uspjeh Kumova, a najčešće zaključimo da su pogođeni likovi i obiteljske situacije s kojima se ljudi mogu poistovjetiti. Sve je prikazano na jedan relaksirajući način koji ljudima paše na kraju dana. Gledatelji su se vezali za likove koji djeluju iskreno i vjerodostojno, i mislim da je upravo u tome ključ - priznaje Daria Lorenci, s čime se slaže i njezin kolega Tintor. 

Foto: IGOR_DUGANDZIC

- Kumovi su topla serija, obiteljska, duhovita, životna. U razgovoru sa gledateljima s kojima se gotovo svakodnevno srećem po cijeloj Hrvatskoj, a i šire, često čujem da im dođemo kao melem na kraju dana - kaže Tintor

Dok glumci odmaraju od snimanja, pred Zaglavama su novi izazovi. Mještani sve otvorenije pokazuju nezadovoljstvo zbog nedostatka vode, stari sukobi ponovno izlaze na površinu, a omiljeni Kumovi od ponedjeljka, 1. rujna, ulaze u nove epizode ispunjene ljubavnim previranjima, obiteljskim tajnama i nepredvidivim iznenađenjima.

