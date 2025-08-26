Zvijezda 'Kumova' završila je u gipsu! Odgođene su i predstave

Nakon što je na Dubrovačkim ljetnim igrama zablistala u elegantnom izdanju, pozirala nasmijana i dijelila trenutke s raskošnih lokacija, glumica Nika Barišić ubrzo je doživjela preokret koji joj je poremetio planove. Samo nekoliko sati nakon glamurozne večeri uslijedile su fotografije iz ordinacije, na njezinu lijevu nogu stavljen je gips.

Zvijezda popularne serije 'Kumovi', u kojoj utjelovljuje Laru Gotovac, na Instagramu je podijelila niz fotografija uz opis 'Dubrovnik na 12 sati'. Premijera Čehovljevog 'Galeba' u Dubrovniku tako je za nju završila neplaniranim odlaskom liječniku i odgodom kazališnih nastupa.

Kako su potvrdili iz Teatra uz more, zbog ozljede se pomiču tri izvedbe hvaljene komedije 'Rulet', 25. kolovoza u Rogoznici, 26. kolovoza u Šibeniku i 27. kolovoza u splitskoj Lori.

- Novi datumi bit će uskoro objavljeni, a Niki želimo brz i bezbolan oporavak - poručili su iz produkcije.

Ozljedu glumice komentirala je i njezina kolegica iz predstave, Jagoda Kumrić.

- Možemo reći da si maksimalno iskoristila posjet Dubrovniku, svih 12 sati - u šali joj je napisala.

Nika je posljednjih tjedana ljeto provodila u društvu dečka Svena, s kojim se upoznala prošlog ljeta u Bolu na Braču. On je po struci optometrist, a zaposlen je u obiteljskoj optici koju vodi njegova majka Sandra.