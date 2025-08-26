Obavijesti

Show

Komentari 1
NEZGODA U DUBROVNIKU

Zvijezda 'Kumova' završila je u gipsu! Odgođene su i predstave

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: < 1 min
Zvijezda 'Kumova' završila je u gipsu! Odgođene su i predstave
4
Foto: Instagram

Nika Barišić, zvijezda serije 'Kumovi', nakon glamurozne večeri u Dubrovniku završila s gipsom na nozi! Odgođene izvedbe 'Ruleta' dok se ne oporavi

Nakon što je na Dubrovačkim ljetnim igrama zablistala u elegantnom izdanju, pozirala nasmijana i dijelila trenutke s raskošnih lokacija, glumica Nika Barišić ubrzo je doživjela preokret koji joj je poremetio planove. Samo nekoliko sati nakon glamurozne večeri uslijedile su fotografije iz ordinacije, na njezinu lijevu nogu stavljen je gips.

Zvijezda popularne serije 'Kumovi', u kojoj utjelovljuje Laru Gotovac, na Instagramu je podijelila niz fotografija uz opis 'Dubrovnik na 12 sati'. Premijera Čehovljevog 'Galeba' u Dubrovniku tako je za nju završila neplaniranim odlaskom liječniku i odgodom kazališnih nastupa.

'LJUBAV JE U ZRAKU' Christine Baranski (73) je u vezi s pjevačicom (26)? Ovaj potez je potaknuo šuškanja o romansi
Christine Baranski (73) je u vezi s pjevačicom (26)? Ovaj potez je potaknuo šuškanja o romansi

Kako su potvrdili iz Teatra uz more, zbog ozljede se pomiču tri izvedbe hvaljene komedije 'Rulet', 25. kolovoza u Rogoznici, 26. kolovoza u Šibeniku i 27. kolovoza u splitskoj Lori.

- Novi datumi bit će uskoro objavljeni, a Niki želimo brz i bezbolan oporavak - poručili su iz produkcije.

Foto: Instagram

Ozljedu glumice komentirala je i njezina kolegica iz predstave, Jagoda Kumrić.

- Možemo reći da si maksimalno iskoristila posjet Dubrovniku, svih 12 sati - u šali joj je napisala. 

PRIZNALA JE Sharon Stone: Bila sam na spoju sa 16 godina mlađim reperom...
Sharon Stone: Bila sam na spoju sa 16 godina mlađim reperom...

Nika je posljednjih tjedana ljeto provodila u društvu dečka Svena, s kojim se upoznala prošlog ljeta u Bolu na Braču. On je po struci optometrist, a zaposlen je u obiteljskoj optici koju vodi njegova majka Sandra.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda
BILA U TREĆOJ SEZONI

FOTO Sjećate se Yameisy iz 'Big Brothera'? Ovako danas izgleda

Simpatična Kubanka je 2006. svojim izjavama poput 'meni je tebe jao' i 'nema čanse' mamila osmijeh na lice, a i danas se neki rado toga prisjećaju
FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku
TAISHA DRPIĆ

FOTO Kći Nives Celzijus prava je ljepotica! Podsjeća na majku

Taisha Drpić, kći Nives Celzijus i Dine Drpića, nedavno je proslavila 18. rođendan. Na društvenim mrežama ima fotografije i sa svojom lijepom majkom, a mnogi joj pišu kako upravo na nju nalikuje!
FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...
PROŠETALA VARAŽDINOM

FOTO Maja Šuput se rastala, a još uvijek voli nositi jednu stvar koju joj je Nenad poklonio...

Uz atraktivan outfit koji je odabrala za šetnju po Varaždinu u nedjelju, Maja Šuput je iskombinirala i brojne komade nakita. Iako je prije par mjeseci objavila da se rastala, jedan poklon bivšeg supruga i dalje voli nositi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025