Kumpić iz Smogovaca potukao se u tramvaju zbog maske

Samo mi još fali da se tučem u ovim godinama. Pitam se zašto nema boljih kontrola po tramvajima. Toliko je zaraženih, nema smisla da budemo bez maski u zatvorenom prostoru, kaže nam glumac Košćak

<p>U zagrebačkom tramvaju je u četvrtak oko 12 sati izbila tučnjava zbog zaštitne maske na licu. Mnogi su putnici odmah prepoznali glumca <strong>Božidara Košćaka </strong>(71) poznatog kao <strong>Kumpića</strong> iz popularnih Smogovaca. Naš čitatelj naguravanje je snimio mobitelom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Taman sam izlazio iz tramvaja kada sam vidio gospodina bez maske. Priupitao sam ga zašto ju ne nosi, kad je mi svi imamo. Pa nismo mi budale. On se ustao i krenuo me udariti. U naguravanju mi je pala maska. Mladi su uskočili i počeli nas razdvajati - rekao nam je glumac Košćak. Dodao je kako se inače pridržava svih mjera, odgovoran je i ne pada mu na pamet tući se u 72. godini po tramvajima. </p><p>- Samo mi još to fali u ovim godinama. Pitam se zašto nema boljih kontrola po tramvajima. Toliko je zaraženih, nema smisla da budemo bez maski u zatvorenom prostoru - tvrdi glumac. Na idućoj je tramvajskoj stanici, kaže nam, izašao van. </p><p>- Ljudi su ih razdvojili i još su si rekli par ružnih riječi i otišli svaki na svoju stranu kao što se vidi na snimci. Tukli su se šakama i stariji gospodin se branio kišobranom - kaže čitatelj koji se zatekao u blizini. Dodaje kako je gospodin s kišobranom dobio par udaraca u glavu međutim završilo je bez većih posljedica. </p>