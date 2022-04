Kupci Mamićeve vile pobjegli zbog ovrhe, a policija privela natjecateljice srpskog showa

Svakoga dana na jednome mjestu donosimo vam najčitanije članke iz našeg digitalne free i PLUS+ ponude. Ovo su priče novinara 24sata iz Show rubrike. Pretplati se na PLUS+ i čitaj sadržaj samo za tvoje oči.

Ovotjedna epizoda showa 'Gospodin Savršeni' ostavila je djevojke, ali i gledatelje u šoku. Toni je na spoj odveo Polinu i upoznao je sa svojom sestrom, a njoj je to sve ipak bilo malo previše pa je odbila njegovu ružu i napustila show.

Na društvenim mrežama nizali su se komentari, iako je većinu iznenadio njen potez, bilo je i onih koji su ju podržali.

- Cura je iskrena, mogla je ostati i glumiti kao ostale, ali je neiskvarena - komentirala je gledateljica.

Bivši trener Dinama Zoran Mamić (50) vilu od 600 kvadrata u Markuševečkoj Dubravi oglasio je za prodaju u jesen 2020. Nekako u isto vrijeme žalio se osječkom Županijskom sudu kako mu je teško putovati na baš svako ročište u Osijek, gdje mu se sudilo za izvlačenje novca iz Dinama zajedno s bratom Zdravkom.

- Imam posao, obitelj, moram prehranjivati, plaćati odvjetnike, troškove puta... - vapio je tad Mamić kako mu nije lako.

Viktorija Viki Mitrović, Aleksandra Nikolić, Marijana Zonjić, Milana Mima Šarac i Ana Spasojević, sudionice srpskog reality showa 'Zadruga 5' u vanjskom svijetu imaju veze s elitnom prostitucijom, a policija je provela akciju i uhitila osobu kod koje su radile. Pronašli su dokaze protiv njih pa su ih iz kuće u kojoj se snima reality show 'izvukli' i privedene su. Neke od njih čak su i zadržane u pritvoru. Jedna od djevojaka već je ranije bila ispala iz showa.

Konačno sam izašao iz bolnice nakon preboljene korone i osjećam se svakim danom sve jači. Korona me promijenila jer sam shvatio da moram misliti na sebe i sebe staviti na prvo mjesto. Uvijek sam sebi bio zadnji. Nakon izlaska iz bolnice uživam u svakom danu. Idem u šparoge, šetam i veselim se životu. Svašta sam prošao posljednja dva mjeseca i gledao sam smrti u oči. Istina da treba puno strpljenja ali živ sam i to je najvažnije, ispričao je pjevač Alen Vitasović koji je prije nekoliko dana izašao iz pulske bolnice. Borio se s koronavirusom i teškim bronhitisom. U bolnici je bio u nekoliko navrata ukupno dva mjeseca i to zbog nastalih komplikacija.

Atraktivna Splićanka Nandi Uzelac (30) javnosti je postala poznata sudjelovanjem u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog', kada se borila za srce Gorana Jureneca (40). Iako joj to nije pošlo za rukom, nakon showa je stekla popularnost. Postala je influencerica, te je na društvenim mrežama prati više od 13 tisuća korisnika. Iako kaže kako se ne vidi u nekom novom realityju, treću sezonu 'Gospodina Savršenog' i svog sugrađanina Tonija Šćulca (31) nam je rado prokomentirala.

