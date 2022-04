Policija upala u srpski reality, pet natjecateljica je povezano s elitnom prostitucijom...

Akcija koja je provedena utjerala je strah u kosti svima nama koje smo imale bilo kakav kontakt s djevojkama iz reality showa ili s djevojkama koje su na popisu, a nemaju veze s realityjem. Ja poznajem sve njih. I sama sam bila u tom krugu ljudi, rekla je djevojka koja se navodno nekada bavila elitnom prostitucijom, piše Blic.

Viktorija Viki Mitrović, Aleksandra Nikolić, Marijana Zonjić, Milana Mima Šarac i Ana Spasojević, sudionice srpskog reality showa 'Zadruga 5' u vanjskom svijetu imaju veze s elitnom prostitucijom, a policija je provela akciju i uhitila osobu kod koje su radile. Pronašli su dokaze protiv njih pa su ih iz kuće u kojoj se snima reality show 'izvukli' i privedene su. Neke od njih čak su i zadržane u pritvoru. Jedna od djevojaka već je ranije bila ispala iz showa.

Kako navode srpski mediji, pronađen je katalog u kojemu se nalaze poruke, fotografije i sve ostalo zbog čega su prijestupnice.

- Viki je i sama rekla kako zarađuje za život. Kad su je novinari pitali tko je i čime se bavi, rekla je da ima stare 'lovatore'. Dakle, sama je sve rekla, nesvjesna da će se dogoditi baš ovaj skandal. Viki je imala lijepu cijenu, koliko znam, 500 eura za jednu večer. Nije to malo. Imala je dosta posla jer je dobra u intimnim odnosima. Njoj prijeti uhićenje jer je podvodila djevojke i imala dosta klijenata s kojima je orgijala - pojašnjava dobro upućena djevojka, koja se, kaže, odavno povukla, ali je ostala prijateljica sa svima njima.

- Čujem se redovito s makroom koji je radio sve te elitne i manje elitne. Znam da je većina djevojaka ulazila u reality da bi im porasla cijena. To su oni paćenici koji se pale na činjenicu da su kresnuli poznatu damu. Njima nije važno na koji način je poznata i je li pjevačica, starleta ili reality-dama. Prije početka realityja, odmah su počele kružiti priče da se neke od njih bave najstarijim zanatom. Pa realno, neće to početi samo od sebe. One se sve znaju, mi se sve znamo, nitko nikada nije prstom pokazao na nevinu djevojku, i da jest, brzo bi se dokazalo da nemaju veze s tim - priča.

Ispričala je kako se Milana Mima Šarac prodaje za 'veće pare', kao i da ima djevojke koje rade za nju.

- Bila je ružna kao grob dok se nije izoperirala i postala jedna od vodećih djevojaka u poslu elitne prostitucije. I ona će pred zakon, čula sam da imaju sve dokaze kako je zakazivala poslove, kakve cijene je slala, slike i imena djevojaka, ali i makroa koji je progovorio o svemu. On je bio povezan s sudionicama realityja i svi dokazi su bili kod njega u mobitelu i laptopu. Dakle, "utopio" ih je nesvjesno, nije ni sumnjao da će biti uhićen - tvrdi djevojka.

Najčitaniji članci