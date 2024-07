Kutlić je najavio koncert nakon nekoliko mjeseci izbivanja: 'Živ sam i zdrav, glas me još služi!'

Nakon nekoliko mjeseci izbivanja sa scene, pjevač Marko Kutlić (29) najavio je koncert na otoku Silbi.

- Ljudi, živ sam i zdrav, glas me još uvijek služi, a gitara i ja nikad nismo bili dobri kao danas. Puno toga bih vam još rekao, ali propovijedi ću ostaviti za neke druge prilike. Moji prijatelji, moja gitara i ja, čekamo vas 4.8. na Silbi, na mom jedinom koncertu u Hrvatskoj ove godine. Obećavam da ćemo dati sve od sebe. Muzika, vi i mi. Ne treba nam ništa više - poručio je u utorak na Instagramu.

Kutlić je prošle godine objavio drugi studijski album, a potom je viđen kako svira na ulicama Trsta. Nedavno se pojavio na svadbi Matije Cveka i Miriam Cikron u Zagrebu.

- Koliko ja znam, ide od grada do grada, putuje. Napravio je jednu ludu i hrabru stvar, vidio sam kako putuje i koliko je truda u to uložio. Ludo je da nema nikakve zadrške. On kad odluči da će nešto napraviti, to stvarno napravi i svi to cijene - rekao je u svibnju Cvek o Kutliću za In Magazin.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL.

Marko je krajem svibnja bio gost na koncertu Tonyja Cetinskog (55) u zagrebačkoj Areni. Zajedno su otpjevali pjesmu 'Tvoje tijelo'.