Kutnar nastupio u New Yorku: 'Bio je to predivan osjećaj...'

New York, Carnegie Hall i Martin Kutnar (18). Hrvatski je harmonikaš u subotu nastupao u slavnoj dvorani na Manhattan International Music Competitionu.

- Uh, dvorana je fascinantna, čudesna. Jasno je zašto je takva čast svirati u Carnegieju već kad stojite ispred zgrade. Pa otvorio ju je kao gost dirigent Petar Iljič Čajkovski, svjetske zvijezde su tu svirale, sjajno - kaže Kutnar. Ondje je 2008. san o nastupu ispunio i njegov omiljeni pjevač Oliver Dragojević. Martin se prijavio prije nekoliko mjeseci na natječaj, kao i tisuće ljudi iz cijeloga svijeta. Izabrali su njih 11, koje su nagradili nastupom u Carnegie Hallu. Među njima i Martina. Odsvirao je, prigodno, 'New York Tango'.

Foto: Instagram

- Dvorana je bila puna i to mi je bilo super, izazov, volim svirati pred puno ljudi. Zadovoljan sam nastupom, a i reakcije su bile dobre. No moram priznati da su svi bili sjajni, sve su izvedbe bile na visokom nivou - rekao nam je mladi glazbenik.

Poslije je, naravno, bio i na partyju. Ni tamo nije bilo loše... Bio je i u golemom stanu glavne donatorice koncerta.

- Upoznao sam puno umjetnika, nadam se da će mi to pomoći u budućnosti - izjavio je Kutnar koji je strepio je hoće li uopće otići u Carnegie Hall, iskoristiti priliku kakvu rijetki dobivaju.

Foto: Instagram

Isprva su mu odbili vizu, no onda su “progledali”. Društvo su mu radili majka i brat.

- Bilo nam je lijepo, proveli smo se fino. No nije me toliko fascinirao New York, barem ne onoliko kako se priča. Možda su moja očekivanja bila prevelika, meni su moj Zagreb i Hrvatska top. Nema do domaćeg - iskren je. To je sad iza njega, čeka ga povratak u svakodnevicu. Rezultati mature i upisi na fakultet. Barem ima malo odmora od Muzičke akademije, na kojoj studira violončelo.

- Sve stižem, bude ponekad naporno, ali sve je ok - kaže Martin.

