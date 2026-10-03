U bivšoj državi snimali su se filmovi strave i užasa. Mnogi su bili jezoviti, a danas izgledaju kao parodija. Ima i filmova koji nisu dijelom tog žanra, ali kultne scene i danas užasavaju i plaše. Koliko znate o tim djelima?
UŽAS, JEZA...
KVIZ: Osvoji pretplatu na Oranž i otkrij što znaš o najstrašnijim filmovima s ovih prostora!!!
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Ugasite svjetla, pojačajte oprez i pripremite se za putovanje kroz najmračnije kutke u domaćoj filmskoj prošlosti! Pred vama je kviz o filmovima strave i užasa, jezivim scenama, kultnim naslovima i pričama koje su generacijama u nas tjerale strah u kosti. Koliko dobro poznajete horore snimane na tlu bivše države?
Riješite kviz i saznajte koliko biste pitanja uspjeli točno odgovoriti. Nakon što završite kviz, čeka vas nagrada, zato krenite!
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