Kylie Jenner i Timothée pozirali u poznatom restoranu na Hvaru

Slavni par, Kylie Jenner i Timothée Chalamet, pozirali su u opuštenom izdanju s osobljem hvarskog restorana. Popularni hvarski restoran 'Gariful' objavio je fotografije s poznatim parom, a sudeći prema izrazima lica, Kylie i Timothée uživali su upuštenoj večeri i morskim specijalitetima.

- Posebna večer na Hvaru. Bilo nam je zadovoljstvo ugostiti Kylie Jenner i Timothéeja Chalameta, koji su uživali u privatnoj večeri s prijateljima. Hvala vam što ste za svoju večer odabrali Gariful i Hvar. Neke noći jednostavno su nezaboravne - piše u objavi restorana na Instagramu.

Podsjetimo, restoran je prije nekoliko dana navodno također objavio fotografije s poznatim parom, no one su ubrzo bile obrisane. Dubrovački dnevnik je kasnije objavio kako se nalaze na Lopudu gdje su se, također u ležernim kombinacijama, uputili na jahtu.

Foto: Dubrovački dnevnik

Naša čitateljica kasnije ih je fotografirala te snimila kako silaze s jahte u Cavtatu, a Kylie je tada nosila crnu masku preko lica, vjerojatno kako bi izbjegla neželjene poglede i fotografe.

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- Prvo je izašla Kylie sa crnom maskom na licu. Trideset sekundi nakon je došao i crni kombi. Kasnije je odmah za njom izašao i Timothee. Pretpostavljam da idu na aerodrom ili u Dubrovnik - rekla nam je tada čitateljica.

Čitateljica je nadodala kako Kylie nitko nije prepoznao zbog maske te da nisu bili sami već su uz njih bili prijatelji i tjelohranitelji.

- Pratila sam da su bili na Lopudu, tu se vrte očito. Jahta im je ostala parkirana tu. To je vrlo velika jahta, na tri kata. Bili su s prijateljima, djevojka crne kose s malo jačim tamnijim muškarcem i tjelohraniteljima - nadodala je.