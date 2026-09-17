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Kylie Jenner pokazala je bujni dekolte i isklesane mišiće nakon što je priznala da želi veće grudi

Piše 24sata,
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Kylie Jenner pokazala je bujni dekolte i isklesane mišiće nakon što je priznala da želi veće grudi
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Foto: Instagram
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Kylie je na operaciju otišla sa samo 19 godina, a prošle je godine prvi put otkrila i konkretnu veličinu implantata - 445 kubičnih centimetara

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Sivi sportski grudnjak, crne tajice i ogledalo u teretani bili su dovoljni Kylie Jenner (29) za novi niz fotografija. Pokazala je zategnuti trbuh i uzak struk, ali najviše je do izražaja došao dekolte koji je prije nekoliko godina povećala implantatima.

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Kylie je na operaciju otišla sa samo 19 godina, a prošle je godine prvi put otkrila i konkretnu veličinu implantata - 445 kubičnih centimetara. I taman kad bi netko pomislio da je tu priča završila, ona je prošlog mjeseca priznala da bi ih najradije još povećala.

Foto: Instagram

- Želim ih veće. Govorim to svaki dan. Želim da budu veće i više istaknute. Želim da moje grudi uđu u prostoriju prije mene - rekla je u podcastu prijateljica Anastasie 'Stassie' Karanikolaou i Victorije Villarroel.

Foto: Instagram

Stassie joj je na to dobacila da tu želju sluša već godinu dana. Kylie je ipak priznala da prije 30. rođendana vjerojatno neće ponovno na operaciju. Dotad se drži teretane. Pozirala je i na traci za trčanje, a zatim se preselila do automobila. Oko struka je nosila tanki zlatni lančić, dok je bordo Hermès Birkin torbu smjestila na sjedalo i vezala sigurnosnim pojasom.

Foto: Instagram

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