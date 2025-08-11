Kylie Jenner proslavila svoj 28. rođendan, obitelj joj čestitala: 'Naučila si me toliko toga...'

Kylie Jenner, model, poduzetnica i jedna od najpoznatijih medijskih osoba na svijetu, jučer je proslavila 28. rođendan. Na društvenim mrežama sestre i majka objavile su čestitke, a podijelile su i fotografije s proslave.

- Sretan rođendan mojoj djevojčici!! Zaista si prekrasna iznutra i izvana i najbolja si kći, mama, sestra, teta i prijateljica... tako si pametna, snažna, kreativna, puna ljubavi, ljubazna, smiješna i uvijek takva podrška. Nevjerojatno sam blagoslovljena što me Bog odabrao da budem tvoja mama i što možemo zajedno živjeti ovaj život i stvarati najnevjerojatnije uspomene! Volim te neizmjerno i nadam se da ćeš imati najčarobniju godinu do sada. Volim te - napisala je majka, Kris Jenner ispod objave

- Sretan, sretan rođendan mojoj bebici! Od trenutka kada si došla na ovaj svijet, nisam znala da moje srce može primiti toliko ljubavi. Ti si moja draga, briljantna, urnebesna, prekrasna sestra - i svaki dan me nastavljaš oduševljavati. Naučila si me više nego što bih ikada mogla riječima izraziti. Kako biti jaka, kako voditi s ljubavlju, kako se smijati čak i u kaosu i kako se pojaviti pred ljudima do kojih ti je stalo. Gledati te kako si blistava duša kakva jesi ispunjava me beskrajnim ponosom... - napisala je sestra Khloe

Kylie je na društvene mreže objavila fotografiju sebe dok je bila malena, a ispod objave su se nizale čestitke od mnogih poznatih osoba.

Kendall i Kourtney također su čestitale mlađoj sestri.

Na društvene mreže, Kylie je objavila fotografije s proslave. Fotkala je stol na kojem je bila velike crvena torta.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Kylie je započela svoje ljeto na jahti u Veneciji sa sestrom Kendall, mamom, kćeri Stormi i sinom Aireom. Na društvenim mrežama, podijelila je trenutke s obitelji. Na putovanju Europom joj se ipak nije pridružio njezin dečko, glumac Timothée Chalamet (29), koji se priprema za snimanje trećeg nastavka hit filma Dune: Messiah.