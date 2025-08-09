Obavijesti

Vruće fotke prije rođendana: Kylie Jenner ne krije obline

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vruće fotke prije rođendana: Kylie Jenner ne krije obline
Foto: Instagram/Screenshoot

Bujne grudi i čaša crnog vina ponukale su više od 2,5 milijuna pratitelja da 'lajkaju' najnoviju objavu Kylie Jenner na društvenim mrežama

Kylie Jenner 10. kolovoza proslavit će 28. rođendan, a sada je novom objavom na društvenim mrežama počastila svoje pratitelje. Crni kupaći kostim istaknuo je njene bujne grudi, a čaša crnog vina upotpunila je cijelu sliku.

- Zadnji petak kao 27.-godišnjakinja - napisala je Kylie u opisu objave koja se sastoji od sedam provokativnih fotografija. Objava je u jednom danu prikupila više od 2,5 milijuna lajkova.

Foto: Instagram/Screenshoot

Inače, ovog je ljeta Kylie često 'počasti' svoje pratitelje na društvenim mrežama pokojom fotografijom u badiću, a posebice je do izražaja došao Chanelov dvodijelni kupaći žarko žute boje. Riječ je o vintage komadu koji se nedavno na tržištu rabljene luksuzne odjeće prodao za gotovo 6500 eura. 

Kylie je 2023. za magazin Interview priznala kako se podvrgnula povećanju grudi, ali tvrdi da svoj izgled prvenstveno postiže filerima.

ZAPALILA MREŽE Vruće izdanje Kylie: Ružičasti grudnjak i dekolte na izvol'te!
Vruće izdanje Kylie: Ružičasti grudnjak i dekolte na izvol'te!

Kyliein plastični kirurg dr. Garth Fisher poznat je kao čovjek koji stoji iza mnogih zahvata obitelji Kardashian i Jenner. Uglavnom je poznat po tome što je izveo vrhunski facelifting na Kris Jenner u jednoj od epizoda serije Keeping Up with the Kardashians.

